Violante Placido: reggiseno in vista e merletti, atletica è uno schianto – FOTO

La carismatica attrice Violante Placido si mostra con fare atletico: con reggiseno in vista e tanto di merletti è uno schianto.

Violante Placido (Getty Images)

L’attrice di origini romane e figlia d’arte, Violante Placido, è celebre oltre per le sue performance sul grande schermo quanto per la sua innata e cospicua dose di eleganza. In seguito al suo esordio nel lontano ’93 al fianco del padre, Michele Placido, con la pellicola drammatica Quattro bravi ragazzi, Violante ha lavorato ad altri progetti in compagnia di altre celebrità nazionali ed internazionali, come Sergio Rubini, Stefano Accorsi, Nicolas Cage e molti altri ancora. Ad oggi il suo successo approda anche sui principali social network, grazie ai quali oggi ha regalato ai suoi ammiratori una perla che vale la pena di apprezzare.

Violante Placido, dalle scarpette off limits al completo di merletti

Dopo aver pubblicato nelle sue storie un modello di scarpette eleganti, versatili e rigorosamente off limits, ma mantenendo lo stesso ritmo divertito, Violante volta pagina. E’ “Gym style 🤟🏻“! Semplice e rock è la didascalia utilizzata per l’ultima condivisione dell’attrice sul suo profilo Instagram. Per questa giornata di sole che giunge a gran parte degli italiani come un immenso regalo, Violante ha scelto un look davvero originale e multicolore.

“#healthyforoneday“, o anche “salutari per un giorno“: un solo hashtag è sufficiente, anche in questo caso, per esprimere tutta la sua dinamicità. Il completo atletico in giallo e rosa, e con qualche riga d’accompagnamento qua e là in tinta con i suoi occhi, è infine valorizzato da un tocco di classe e raffinatezza: il reggiseno ricamato in pizzo sopra la maglietta sportiva.

