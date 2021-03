temptation-island,-alberto-maritato-in-crisi-con-speranza

La coppia formata da Alberto Maritato e Speranza Capasso aveva fatto parlare molto il web a seguito della proposta di matrimonio di Alberto; dopo una fine rovinosa della coppia, a seguito delle vicende di Temptation Island, l’amore sembrava tornato a scorrere tra i due, ma dalle ultime stories di Alberto pare ci sia una grave crisi in corso.

Sperenza Capasso e Alberto Maritato, dopo la loro partecipazione a Temptation Island sembrano aver preso definitivamente strade diverse; dopo aver accusato, durante il programma, Speranza di essere “l’anti-donna“, Alberto aveva provato a riconquistarla in tutti modi.

Una romantica proposta di matrimonio aveva fatto capitolare le remore di Speranza, riportandola tra le braccia del suo Alberto, ma, sin da subito, la ragazza aveva dichiarato di avere ancora dei dubbi.

L’avvicinamento con Nunzia Tagliatela, anche dopo il reality, aveva fatto sì che, in un primo momento, Speranza fosse molto convinta di non voler tornare con il suo ex; il romanticismo della proposta a sorpresa sembra aver esaurito le riserve di “bonus” nella coppia che, attualmente è nuovamente in crisi.

Leggi anche: Temptation Island, Speranza Capasso: addio ufficiale a Alberto Maritato?

“Non ho fatto niente questa volta” le parole di Alberto

In molti si sono subito preoccupati per l’assenza di Alberto dai social, molto attivi nelle ultime settimane; da qualche giorno a questa parte però sono sparite le stories con la bella Speranza e tutti hanno iniziato a chiedere spiegazioni.

Alberto parla di un periodo di crisi, un momento che ogni coppia può affrontare prima o poi ma che, nonostante tutto, sia tutto ok; il problema, in questo caso, è che quasi nessuna coppia arriva alla rottura per passare, in automatico, alla proposta di matrimonio.

Speranza e Alberto avevano addirittura parlato di una eventuale data di matrimonio, post pandemia ovviamente, ma che adesso sembra ancor più lontana. Alberto dice di non c’entrare nulla con la crisi e di non aver fatto niente e, probabilmente, è realmente così.

I dubbi di Speranza sono diventati troppo forti? Cosa accadrà alla coppia?