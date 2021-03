Spaghetti aglio, olio e peperoncino. Sembra una ricetta facile, ma non è!

Spread the love

In frigo non c’è nulla. Che si fa? Una pasta aglio, olio e peperoncino è sempre la soluzione!

Gli spaghetti aglio, olio e peperoncino sono visti un po’ come il piatto che ti salva quando organizzi una cena all’ultimo minuto con tanti amici, quando il frigorifero è vuoto, quando il tempo di mettere in tavola qualcosa non c’è, quando al ritorno da una serata “impegnativa” a tarda notte ti viene una fame da lupi.

Pochi ingredienti per un primo piatto che mette tutti d’accordo

Facile a dirsi, ma sapete che la pasta aglio, olio e peperoncino è una delle più complicate da preparare?



Poco cotta, troppo cotta, incollata, insapore, troppo agliosa.

L’errore è dietro l’angolo.



Ecco perché, nella nostra gallery, vogliamo darvi 10 consigli per prepararla al meglio.