premio-eccellenze-d’impresa,-l’ottava-edizione-ha-anche-la-categeoria-rising-stars.

Prende ufficialmente il via l’8ª Edizione del Premio Eccellenze d’Impresa, l’autorevole iniziativa promossa dalla GEA-Consulenti di Direzione, dalla rivista di management Harvard Business Review Italia e dalla società di gestione del risparmio Arca Fondi SGR, con il patrocinio di Borsa Italiana.

È stato pubblicato sul sito www.eccellenzedimpresa.it il bando che prevede 4 categorie: Innovazione e Tecnologia, Sostenibilità, Internazionalizzazione e Rising Star (PMI innovative ad alto potenziale). Tra i primi classificati nelle quattro categorie citate la Giuria selezionerà il Vincitore Assoluto dell’Edizione 2021.

Il Premio, che prevede l’autocandidatura gratuita, è aperto a tutte le aziende italiane e straniere operanti in Italia, senza alcuna limitazione dimensionale e settoriale, e verrà assegnato all’azienda che si sarà maggiormente contraddistinta per uno dei criteri sotto indicati, secondo la valutazione insindacabile dei componenti della Giuria del Premio.

La Giuria è composta da Gabriele Galateri, Presidente di Assicurazioni Generali, Patrizia Greco, Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena, Luisa Todini, Presidente di Todini Finanziaria, Marco Fortis, Vicepresidente Fondazione Edison e Raffaele Jerusalmi, Amministratore delegato di Borsa Italiana.

Il Premio sarà assegnato a un’esperienza aziendale di successo che, in base a una o più delle seguenti caratteristiche, abbia: evidenziato una particolare capacità di innovazione di prodotto e/o di processo; sviluppato una leadership tecnologica basata su un sostenuto e continuativo impegno in attività di R&S; realizzato un efficace processo di internazionalizzazione in base a una originale e ampia visione e proiezione sui mercati mondiali e permesso una sostanziale creazione di nuovi posti di lavoro qualificati, con particolare attenzione ai giovani e alle diversità di vario genere. E ancora, abbia condotto una gestione e uno sviluppo efficaci dei talenti, nel quadro di una visione non elitaria ma diffusa dello sviluppo del talent in azienda, abbia elaborato e implementato una reale e sostanziale politica di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale dell’impresa ed evidenziato un particolare dinamismo imprenditoriale, specie in fase di start-up; infine sia riuscita a definire e implementare in modo efficace politiche di sviluppo della leadership, con particolare riguardo ai piani di successione, incluse le problematiche della successione familiare.

Nel 2020 si è aggiudicato il premio assoluto Caffè Borbone, che è andato ad arricchire l’albo d’oro dei vincitori delle altre edizioni: 2014 Brevini Power Transmission, nel 2015 Diasorin, Recordati nel 2016, iGuzzini nel 2017, Pastificio Rana nel 2018, Bonfiglioli nel 2019.

È possibile candidare la propria azienda online, entro il 30 giugno 2021, attraverso il sito www.eccellenzedimpresa.it (ove sono indicati i documenti e le informazioni necessarie da allegare alla domanda); via mail all’indirizzo premio@eccellenzedimpresa.it e all’indirizzo postale Eccellenze d’Impresa c/o GEA, Corso Italia 47, 20122 Milano.