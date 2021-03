Orietta Berti lancia una frecciatina su alcuni cantanti del Festival di Sanremo 2021 – VIDEO

Spread the love

Orietta Berti è la concorrente più longeva del Festival di Sanremo 2021 e indubbiamente fra le più apprezzate di questa edizione.

L’artista è stata ospite poco fa da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e, incalzata dalla conduttrice, ha lanciato una frecciatina all’indirizzo di molti cantanti in gara.

Il motivo? L’uso dell’autotune: Orietta Berti, paladina del belcanto tradizionale italiano, non vede affatto di buon occhio il software utilizzato da molti cantanti per correggere l’intonazione e ha messo subito le cose in chiaro:

“Io voglio fare un comunicato: io ho cantato con un microfono normale, senza l’aiuto dell’intonazione come usano quasi tutti qua, quindi bisogna ribadire questa cosa qua.”

La questione dell’autotune è tutt’altro che nugale: questo software è spesso sul banco degli imputati soprattutto da parte dei puristi, come la Berti, ma il suo ricorso è sempre più usato ed è quasi diventato una moda.

Ecco il video: