nuova-zelanda,-terremoto-devastante-in-mare:-pericolo-tsunami

Nuova Zelanda, terremoto devastante al largo delle coste: pericolo tsunami non soltanto sulle coste oceaniche, è allarme rosso



Un devastante terremoto di magnitudo 8.1 è stato registrato nella tarda serata italiana al largo della Nuova Zelanda, in una località a quasi 1000 km da Tonga con una profondità di dieci chilometri. Sono in realtà tre i terremoti registrati dai sensori: il primo di magnitudo 6.9, il secondo di magnitudo 7.1 e infine il terzo di magnitudo 8.1. In seguito, altre violente scosse in sequenza, la più forte delle quali di 6.1.

Sono già migliaia le persone fuggite dalle zone costiere del nord dell’isola. Ma quello che fa più paura è il pericolo di tsunami estesi a tutto il Pacifico. Nelle prossime ore infatti sono previste onde anomale anche verso Australia, Isole Fiji, Samoa, Isole Cook, ma anche Hawaii, Messico, Colombia, Ecuador, Costa Rica.

TSUNAMI WARNING: Listen to local civil defence authorities and follow any evacuation instructions. Coastal inundation (flooding of land areas) is expected in areas under Land and Marine threat. See attached map for affected areas. More info at https://t.co/ccVFYQQoBr pic.twitter.com/KoKouvbYeB

— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021