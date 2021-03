nuova-zelanda,-rientra-l’allarme-tsunami:-migliaia-di-persone-erano-in-fuga-dopo-una-fortissima-scossa-in-mare

Migliaia di persone sono fuggite dalla costa della Nuova Zelanda cercando riparo sulle colline per paura di un possibile Tsunami scatenato dalla fortissima scossa di terremoto che ha colpito l’Oceano, nella mattina locale, a una decina di chilometri di profondità.

Ma dopo alcune ore le onde più grandi sono passate, l’allerta tsunami è terminata ed è pertanto stato possibile rientrare nelle case . A dare l’annuncio su Twitter la ministra della conservazione del patrimonio naturale, Kiri Allan. “L’istituto di ricerca GNS Science ha informato che le onde più grandi sono passate – scrive Allan – e quindi l’allerta tsunami declassato a pericolo di forte mareggiata per le aree fin qui coinvolte. Tutte le persone che sono state evacuate dalle loro abitazioni – annuncia – possono ora farvi ritorno. Rimane in vigore – conclude – il suggerimento di non andare su spiagge e zone costiere”.

La faglia oceanica davanti alla costa della Nuova Zelanda è stata raggiunta da tre forti scosse di magnitudo progressivamente crescente. Il sindaco di Auckland, Phill Goff, ha twittato che “non occorre neppure che lo dica ma ascoltate l’Auckland emergency management e seguite le istruzioni per la vostra zona: state lontani dall’acqua (mare, fiumi, coste e barche), lontani dalle spiagge e non mettetevi a guardare”.

Secondo lo United States Geological Survey la prima scossa, di magnitudo 7.4, ha colpito la fascia oceanica davanti alle Isole Kermadec, un secondo di magnitudo 7.1 ha squassato il mare davanti alla costa Est della Nuova Zelanda, e infine la scossa di questa sera italia calcolata di magnitudo 8.1 e nuovamente nella zona prospicente le isole Kermadec.

La Protezione civile aveva diramato già dalla prima scossa l’allerta Tsunami, ma dopo quest’ultima scossa erano stati lanciati allarmi multipli consigliando la popolazione costiera di mettere in atto tutte le procedure per evitare una possibile onda travolgente. “Anche se è certo che onde e correnti di intensità anomala raggiungeranno la Nuova Zelanda, purtroppo non è possibile prevedere l’entità dell’onda e la forza della corrente che colpirà la costa”.