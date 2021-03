Morto Carlo Tognoli: per un decennio era stato sindaco di Milano e poi anche europarlamentari. Il cordoglio degli ex colleghi



Un altro pezzo della politica che ha caratterizzato la Prima Repubblica che se ne va. A Milano oggi è morto a 82 anni Carlo Tognoli, ex sindaco del capoluogo meneghino dal 1976 al 1986 e poi anche europarlamentare nelle fila del Partito Socialista. Dopo una frattura al femore lo scorso autunno, era stato ricoverato ma in ospedale ha contratto il Covid 19 che l’ha stroncato.

Dopo aver lavorato per alcuni anni in una azienda farmaceutico, fu dirigente del Partito Socialista a Milano e segretario cittadino del PSI dal 1969 al 1970. Nel 1970 divenne Assessore del Comune di Milano e nel 1976 fu eletto sindaco rimanendo in carica per dieci anni. Successivamente è stato anche ministro nei governi Goria e De Mita e nell’ultimo governo guidato da Giulio Andreotti., al Turismo e spettacolo). Ma dal 1984 al 1987 è stato anche membro del Parlamento Europeo nelle liste del PSI.