“la-didattica-a-distanza-anche-oltre-il-covid”:-il-ministro-dell’istruzione-apre-alla-dad-per-sempre

Altre restrizioni in arrivo nei confronti delle scuole. Con il nuovo DPCM vengono infatti sospese le attività scolastiche di ogni ordine e grado nelle zone rosse, mentre un analogo provvedimento potrà ora essere a discrezione del Presidente della Regione anche nelle zone arancioni e gialle.

“La DAD per costruire una scuola nuova”

Insomma la scuola continua ad essere la vittima sacrificale sull’altare delle restrizioni. E dopo un anno di chiusure e riaperture a singhiozzo, la scuola è ormai avviata verso una trasformazione radicale.

Un cambiamento che travalicherà anche i confini temporali del virus, come recentemente confermato dallo stesso Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Per quanto riguarda la didattica a distanza attiveremo la rete del volontariato a supporto della scuola, favoriremo i patti di comunità con il territorio, guardando anche oltre l’emergenza, considerando la dad non come ripiego ma come integrazione e arricchimento per costruire una scuola nuova.

La DAD, la didattica a distanza, non sarà quindi una brutta parentesi temporale utilizzata per sopperire ad un’emergenza, ma sarà parte integrante della scuola del futuro.

Le criticità della DAD

Una decisione presa dal nuovo Ministro che non tiene evidentemente conto di tutte le criticità riscontrate da insegnanti e studenti con l’applicazione della DAD, tra cui l’aumento del tasso di dispersione scolastica, come riportato anche da una recente ricerca condotta da Ipsos e Save The Children.

Oppure l’aumento del 24% dei disturbi psicologici tra gli alunni a causa della didattica online, come riportato dal Presidente del consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, David Lazzari, in un’audizione alla Commissione igiene e sanità.

La DAD: un cavallo di Troia dei privati per mettere le mani sulla scuola pubblica?

Nonostante questo la DAD, come tutte le trasformazioni che avvengono durante una crisi, rappresenta anche una grande opportunità di guadagno per alcuni. Anzi, potrebbe rappresentare il cavallo di Troia per alcuni soggetti privati per fare business all’interno di una struttura pubblica, quale è la scuola.

Alcuni indizi in questo senso possono essere facilmente ritrovati nei numerosi bollettini pubblicati dalla Fondazione Agnelli sul tema della scuola e della didattica a distanza.

L’insegnamento dovrà cambiare con percorsi personalizzati e concentrandosi sugli elementi essenziali di ogni materia, imparando ad usare – docenti e allievi – le tecnologie per una vera didattica digitale

Scriveva così su Repubblica lo stesso Presidente della Fondazione Agnelli. Non sembra però essere un caso questa ossessiva attenzione e spinta nei confronti della DAD, visto che l’invito di questa Fondazione sembra essere stato subito raccolto da un altro soggetto privato.

È il caso della Banca Intesa San Paolo che proprio durante l’estate ha lanciato lo strumento XME Studio Station, un pacchetto di prestiti dedicato proprio al potenziamento della didattica a distanza. In pratica con un finanziamento presso la banca si possono acquisire pc, tablet e connessione internet di casa finalizzata alla didattica online.

E lo stesso istituto di credito ha già addirittura organizzato un corso di formazione dedicato a tutti gli insegnanti proprio sulla DAD. Non sorprende troppo quindi scoprire che la Fondazione Agnelli faccia parte dell’azionariato di Intesa San Paolo, facendo supporre di essere di fronte ad un’azione studiata e coordinata per fare business sulla scuola.

Abbiamo quindi un Ministro che spinge per rafforzare la didattica a distanza e abbiamo soggetti privati che stanno facendo affari grazie alla DAD, uno strumento controverso che finora sembra aver peggiorato la qualità dell’istruzione e la salute degli stessi studenti.

Claudio Messora