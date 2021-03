L’ insalata di sedano, mele, formaggio e vinaigrette alle noci è un contorno di sostanza, o un piatto unico che apporta i carboidrati, le proteine e molte vitamine.

Molto spesso, durante l’inverno, le insalate sono trascurate perché manca quella varietà di materia prima fresca che mette la voglia di preparare un’insalata. Eppure, con gli accorgimenti giusti, anche le verdure invernali possono riservare sorprese se consumate crude. In questo caso, le molteplici insalate che crescono anche d’inverno (assieme ai radicchi) costituiscono la base di un piatto che diventa goloso grazie all’aggiunta di noci in vinaigrette e di formaggio. L’aggiunta di mele rende il gusto agrodolce, e – diciamo la verità – spesso dimentichiamo quanto la frutta fresca aggiunga in sapore a un’insalata.

Questa ricetta è inoltre una di quelle perfette come “svuota dispensa”, il formaggio primo sale può essere sostituito con altri formaggi, e può essere proprio il modo di usare creativamente quel pezzetto che giace da un po’ sul fondo del frigorifero. Lo stesso dicasi per il pane, qui se è raffermo viene anche meglio.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti



Tempo di cottura: 2 minuti



Tempo totale: 22 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

1 gambo di Sedano

2 Mele Pink Lady

1 Limone

Insalata mista

8/10 Noci

4 fette di Pane casereccio

320 g Formaggio fresco tipo primo sale

10 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

4 cucchiaini Miele di acacia

2 cucchiai Aceto Di Mele

qualche pizzico Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’insalata di sedano, mele, formaggio e vinaigrette alle noci, cominciate con il lavare e mondare l’insalata.



Lavate e mondate il sedano, scegliete le parti più tenere, privatele dei filamenti e tagliatelo a pezzetti.



Lavate bene le mele, privatele del torsolo e tagliatele a fette.



Trasferitele in un piatto e cospargetele con il succo di limone così da non farle ossidare.

Mettete in un pentolino 8 cucchiai di olio e fateli riscaldare appena.



Togliete dal fuoco e mescolate con il miele, sale, l’aceto e i gherigli di noce fatti a pezzi.

Tagliate le fette di pane casereccio a cubetti e mettetele in un pentolino con 2 cucchiai di olio e sale.



Ponete su fiamma bassa e fatele tostare.

Prendete i piatti di portata e disponete in modo armonioso l’insalata, il sedano, la mela a fette, i cubetti di pane, il formaggio (a fette o cubetti) e completate il tutto con la vinaigrette alle noci.