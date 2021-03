Il Paradiso delle Signore 5 cosa è successo a Laura?

È da un bel po’ di tempo che in Caffetteria Salvatore e Marcello devono fare a meno di Laura. Le ultime volte che abbiamo sentito parlare di lei o è stata menzionata, abbiamo assistito a telefonate. La Venere tiene aggiornati i soci sulle condizioni della madre. Per assisterla, stando la mamma della Parisi poco bene, Laura è partita. Nella puntata 100 della stagione 5 suona il telefono in Caffetteria. È proprio Laura. Dal torno di Salvatore sembra essere accaduto qualcosa di grave. Ne Il Paradiso delle Signore 5 cosa è successo a Laura?

Il Paradiso delle Signore 5 quando torna Laura?

Arianna Montefiori Interpreta La Venere Laura Parisi Qui In Un Posato Per La Stagione Daily 2 Credits P. Bruni E Rai

Già nella puntata 96 della stagione 5 Salvatore riaggancia la cornetta. Aggiorna Marcello. La madre di Laura si è aggravata e non sa quando potrà tornare. Armando entra e i due soci sperano in qualche buona notizia… In realtà si beccano una ramanzina sull’importanza della conoscenza.

Ne Il Paradiso delle Signore 5 quando torna Laura? Anzi, la domanda è: ne Il Paradiso delle Signore 5 Laura torna? Stando alla storyline dovrebbe nel senso che Anna è assunta come Venere pro tempore per sostituirla. Tuttavia, iniziamo a pensare che Laura (Arianna Montefiori) possa non rientrare nella soap.

Il Paradiso delle Signore 5 che fine ha fatto Laura (Arianna Montefiori)?

La “sparizione” di Laura dalle scene de Il Paradiso delle Signore 5 è dovuta a un fatto poco piacevole accaduto all’attrice che la interpreta: Arianna Montefiori. Rassicuriamo tutti i fan che non siano aggiornati: ora sta bene. Il 6 novembre 2020, però, l’attrice ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram verificato scusandosi per l’assenza: lei e il fidanzato (ora futuro marito) Mattia Briga sono risultati positivi al Covid-19.

Le puntate che noi vediamo in tv de Il Paradiso delle Signore sono girate più o meno tre mesi prima. Ecco spiegata l’assenza di Laura: a novembre 2020 Arianna Montefiori non poteva essere sul set della soap.

Il Paradiso delle Signore 5 Laura torna?

Come accennato, Arianna Montefiori è guarita. In una Instagram Stories pubblicata da lei il 16 gennaio 2021 risponde a un fan che le chiede: “Non reciti più al Paradiso?”. L’attrice replica: “Presto vi aggiornerò riguardo Il Paradiso delle Signore”.

Restiamo in attesa di conferme ufficiali su che fine farà Laura nel Paradiso e se tornerà o meno.