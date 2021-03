i-colori-della-california-sulle-pareti-di-casa

Dal giallo degli alberi di limone che crescono nel clima tropicale della California, al verde iconico delle palme di Palm Springs, passando per il color terracotta delle piastrelle scaldate dal sole: Farrow & Ball presenta The California Collection, una tavolozza di otto tonalità create dalla designer americana Kelly Wearstler.

La fondatrice e direttrice dello studio Kelly Wearstler è una designer americana riconosciuta a livello internazionale per l’esperienza sensoriale che i suoi lavori sono in grado di offrire, esplorando lo spazio in ogni sua dimensione. La partnership di debutto rappresenta la prima palette creata da un designer esterno dalla fondazione dell’azienda e viene lanciata durante il 75° anno di attività del marchio. Wearstler ha selezionato otto tinte che andranno ad aggiungersi ai 132 colori studiati e proposti da Farrow & Ball. Ogni tonalità sarà realizzata a base d’acqua, utilizzando ingredienti eco-friendly, a basso contenuto di COV e confezionata in un barattolo riciclabile.

Tondro Terracotta

L’amore di Kelly Wearstler per il colore è un tratto distintivo della sua carriera, avendolo usato nei suoi progetti per più di vent’anni. La California Collection nasce dalla sua convinzione che i colori che si possono trovar in natura scatenino sensazioni primordiali e regalino un senso di serenità. L’occhio li riconosce immediatamente e la loro vista regala un senso di appartenenza all’ambiente circostante. Nel creare la tavolozza, Wearstler si è ispirata alla luce che che si riflette sull’Oceano Pacifico e alla California, portando avanti la tradizione di Farrow & Ball nel celebrare i colori del paesaggio locale.

Tondro, Haze

«Dico sempre che vivere senza colore è come vivere senza amore, quindi è stato un sogno collaborare con Farrow & Ball per una collezione di vernici che celebra le emozioni che il colore può evocare – spiega Wearstler – Il colore è lo spirito di una stanza e fornisce il potere espressivo potere espressivo per trasformare uno spazio con la tua voce personale, sia che tu stia dipingendo tutte le tue pareti o solo una».

Tondro, Palm

Così all’interno della collezione compaiono: “Tar”, un nero ispirato alle strade che attraversano il deserto, “Sand”, un bianco sporco che si rifà ai toni neutri di Malibu, “Citrona” che riprende il giallo dei limoni, rendendolo contemporaneo e smorzato, “Palm”, dalle palme di Palm Springs. Ma anche “Salt” e “Hazy”, rispettivamente un bianco cristallino e un blu-grigio che richiamano il sale e l’atmosfera dell’oceano al mattino, “Stoke”, un grigio che rimanda alle nuvole sulla costa e un immancabile “Faded Terracotta”, dello stesso colore delle calde piastrelle tipicamente californiane.