Le frittatine di porri al forno con riduzione di salsa di soia sono un secondo piatto gustoso e leggero, che può essere preparato in questa versione monoporzione, bella da vedere, oppure in una grande teglia, da porzionare una volta fredda.

Una frittata per definizione andrebbe fritta, è chiaro. Ma per tutti quelli che con la frittura con hanno un buon rapporto, per scelta o per esigenze di salute, ci sono modi diversi di cuocere le uova che al palato danno un risultato molto simile, ma più leggero.



Uno di questi è la frittata al forno, che se preparata in formato monoporzione diventa anche una graziosa e facile idea per un antipasto sfizioso.

Il porro rende questa ricetta la versione chic della classicissima frittatona di cipolle alla Fantozzi, più delicato della sua cugina cipolla, è comunque molto saporito. La sapidità di questo piatto, e un tocco orientale, è data dalla riduzione di salsa di soia e miele, che conferisce un incredibile carattere al tutto.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti



Tempo di cottura: 15 minuti



Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti

Per le frittatine:

6 Uova

4 Porri

q.b. Sale fino

q.b. Olio di semi

Per la riduzione di salsa di soia:

1 cucchiaio Miele di acacia

2 cucchiai Salsa Di Soia

Preparazione

Per preparare le frittatine di porri al forno con riduzione di salsa di soia, cominciate con il lavare i porri, puliteli e tagliateli a rondelle abbastanza sottili.



Fate dorare i porri in un tegame con un po’ di sale e un filo di olio di semi: bastano pochi minuti a fuoco lento con coperchio perché si ammorbidiscano.



Sgusciate le uova, sbattetele con la forchetta, aggiustate di sale a piacere e dividete il composto di uova in 6 stampini monoporzione, precedentemente unti con un velo di olio di semi.



Aggiungete ora le rondelle di porro disponendole in modo che coprano bene tutta la superficie dello stampo.



Infornate gli stampini per circa 12-15 minuti a 180°.



Mentre le frittatine cuociono in forno, preparate la riduzione di salsa di soia: mettete in un padellino antiaderente il miele e la salsa di soia e fate ridurre a fuoco abbastanza vivace, mescolando con un cucchiaio di legno: bastano pochi minuti.



Una volta cotte, servite le frittatine calde nappate con la riduzione di salsa di soia.