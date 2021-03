detto-fatto,-bianca-guaccero-scoppia-a-piangere-e-dice-“ho-…”

Spread the love











Continua il grande successo di Bianca Guaccero con il suo programma Detto Fatto. Proprio nei giorni scorsi, la conduttrice pare avesse parlato della sua grande emozione per l’ospite che avrebbe avuto in puntata. Stiamo parlando di un’artista, che è stato protagonista di un’edizione del Festival di Sanremo. L’ospite speciale di Bianca Guaccero è stato Aleandro Baldi.

Bianca Guaccero a Detto Fatto non trattiene l’emozione

La conduttrice e attrice, si sarebbe addirittura esibita con il cantante in un duetto molto emozionante, cantando il brano “Non amarmi“, che lo stesso artista aveva presentato al Festival insieme a Francesca Alotta. Bianca, al termine dell’esibizione non sarebbe riuscita a trattenere le lacrime. Piangendo avrebbe detto “Ho il cuore a mille, sto tremando, ho perso la salivazione“. Una grande emozione per la conduttrice, che poi al termine dell’esibizione ha anche spiegato il motivo per il quale fosse così emozionata.

Aleandro Baldi e Bianca in un duetto davvero speciale

“Ho immaginato tutto il mio mondo da bambina, da ragazzina con i primi amori. Ti chiedo un regalo personale per me perché sono cresciuta con le tue canzoni. E ce n’è una che è una vera chicca e s’intitola ‘Come le stagioni‘”. Queste ancora le parole dichiarate dall’attrice, che ha ricordato grazie ad Aleandro anche la sua infanzia e adolescenza.

La conduttrice commette una gaffe

Ad un certo punto della puntata, però, Bianca avrebbe commesso una piccola gaffe proprio con il suo ospite d’eccezione. Come tutti sappiamo, l’artista ha vinto il Festival di Sanremo nel 1992, proprio in coppia con Francesca Alotta, con il celebre brano “Non amarmi“. Bianca, però, nel voler ricordare tutto ciò, sembra abbia sbagliato l’anno, ed avrebbe detto che la vittoria è avvenuta nel 1994. A correggere l’errore ci ha pensato proprio lui, Aleandro. A quel punto, la conduttrice si sarebbe scusata dicendo “Non capisco più niente perchè sono emozionata”. Lei è stata perfetta nell’esibizione, mentre lui sembra abbia stonato un pò ma si è trattato comunque di un’esibizione davvero emozionante. Il video è apparso sui social e sembra sia divenuto anche virale. Ripostato dalla Guaccero, la stessa avrebbe scritto “Non amarmi per il gusto di qualcosa di diverso”. Bianca oltre ad essere una brava attrice e conduttrice è anche una bravissima cantante. Non è di certo la prima volta che canta in puntata insieme ai sui ospiti, in passato aveva cantato con Bianca Atzei, il brano “Ora esisti solo tu“. La conduttrice è stata molto brava e pare che la stessa Bianca Atzei fosse rimasta piuttosto sorpresa.

