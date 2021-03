design-e-formazione:-l’ultima-sfida-dei-formafantasma

Dalla ricerca all’insegnamento, passando ovviamente per il design di prodotto, ma sempre con un obiettivo preciso: coltivare con grande tenacia l’identità e il senso profondo del proprio lavoro, perché sia coerente con le istanze di un mondo complesso, da preservare attraverso oggetti dall’impatto ecologico ridotto. Abbiamo incontrato Formafantasma, ovvero Andrea Trimarchi e Simone Farresin, pluripremiati designer del momento, in occasione della lecture tenuta in digitale per il Wholesome Winter Workshop di Quasar Institute for Advanced Design: l’accademia romana li ha voluti per stimolare gli allievi sui “profondi sconvolgimenti che stiamo vivendo negli ultimi anni su scala globale, dei quali la pandemia Covid-19 è solo un tragico esempio” – come spiega la direttrice didattica Alessia Vitali. “Gli studenti sono chiamati a non subire il cambiamento, ma a interpretarlo e quindi progettarlo, passando dalla sovrapposizione e divergenza degli stimoli a una sintesi”.

Partiamo dalla lampada WireLine per Flos, il vostro prodotto più recente appena uscito per il mercato globale. In che cosa è espressione del vostro modo di progettare?

«WireLine in realtà era stata presentata due anni fa a MiArt, adesso che è stata finita l’ingegnerizzazione è disponibile per la vendita. La lampada è la continuazione di un lavoro che avevamo cominciato con Flos anni prima, con Wirering: un lavoro che guardava e guarda all’idea di come ripensare la luce a Led. Sono entrambi due esercizi sulla riduzione dei consumi, e in tutti e due i casi lo scopo è di produrre un oggetto che abbia un livello di innovazione formale e anche in parte tecnologica. L’idea del cavo che diventa esso stesso oggetto, la parte portante della lampada sia in Wirering che in WireLine, si inserisce in quel percorso di ricerca sulla luce che avevamo cominciato con la mostra fatta a Milano dal titolo Foundation, ormai parecchi anni fa».

All’accademia di Eindhoven siete responsabili di un master in Geo Design: che cosa è questa disciplina, esattamente, e perché c’entra con il progetto?

«Il master è iniziato a settembre, ma in realtà stiamo da tantissimi anni alla Design Academy. Eravamo studenti prima, poi docenti, abbiamo insegnato tanti anni al master, abbiamo avuto anche esperienze in Sicilia con Made Labs a Ortigia, ma forse è proprio questa l’esperienza che ci lascia più libertà di far passare il nostro pensiero alle generazioni future. Il nome del corso si deve a Stefano Boeri, poi Joseph Grima, che della Design Academy di Eindhoven è creative director, ci ha fatto capire di avere la nostra stessa visione del design come di una grande infrastruttura. Quello che intendiamo per infrastruttura è che se il designer nel tempo si è preoccupato di consegnare prodotti o servizi agli utenti, badando principalmente ai loro desideri, dall’altra parte ha dovuto supportare un sistema produttivo, estrattivo dei materiali, distributivo ma anche di comunicazione che non sempre ci sentiamo di fare nostro. Geo Design vuol dire dunque comprendere in modo approfondito, scientifico, le dinamiche che danno forma all’esistente. E siccome il design si occupa di dare la forma all’esistente, essere consapevoli di certe dinamiche può produrre progettisti più critici e più consapevoli di quello che facciamo. Un esempio è senz’altro il progetto Cambio sul legno, alla Serpentine di Londra. Il nostro vuole essere il percorso di chi ragiona in modo un po’ più radicale guardando alle politiche che danno forma al design. Per capire in che modo i designer possano contribuire al ripensamento di queste politiche».

Già, chi è il designer, oggi?

«Il designer è il designer (sorridono, ndr), non è che il suo ruolo sia cambiato. Semplicemente, deve guardare di più e meglio alle politiche che danno forma a ciò che progetta. Le cose di cui parliamo non sono novità. Se ne è occupato Enzo Mari, e non sono mancati senza dubbio designer con una coscienza critica, professionisti che hanno visto nel design uno strumento di osservazione dei cambiamenti sociali, economici ed ecologici del Pianeta in cui viviamo».

Anche uno strumento apparentemente scontato come il sito internet di uno studio diventa strumento di identità, nel vostro caso. Come e perché lo avete rinnovato?

«In realtà abbiamo fatto una scelta totalmente dettata dai nostri bisogni, quindi ci teniamo a dire che non stiamo facendo nessuna operazione di comunicazione aggiornando il sito, se non quella, scontata, di far conoscere i contenuti del nostro lavoro. Per noi è stato inevitabile pensare all’impianto dell’infrastruttura web. Ci siamo comportati da geodesigner: abbiamo pensato che non possiamo semplicemente usufruire del web senza pensare cosa questo comporta. Ora, è chiaro che non possiamo prenderci sulle spalle la responsabilità di ridisegnare internet, ma quello che possiamo fare come designer è ridurre l’impatto che un sito ha sull’ecologia. Abbiamo fatto una ricerca a questo riguardo e capito, grazie al lavoro di altri, che ci sono strategie anche molto semplici per rendere il sito più leggero nella sua navigazione. E l’abbiamo fatto. Per esempio, non caricare l’apparato visivo nella home page ma far sì che sia un punto di smistamento dei flussi, in modo che il visitatore scelga dove indirizzarsi. Sappiamo che la maggior parte dei contatti avvengono in home page ma durano molto poco, quindi posporre immagini e contenuti pesanti in un secondo momento è una strategia per reindirizzare chi è realmente interessato e chi invece è finito nel posto sbagliato. Con Studio Blanco abbiamo pensato a una navigazione informativa e non basata sull’immagine seduttiva. L’altro aspetto è stato pensare a due versioni del sito: una bianca per pc e una con interfaccia nera per i cellulari che spesso utilizzano schermi a tecnologia Oled: più il contenuto è luminoso, più consuma energia. Chiaramente un sito come il nostro non è a zero impatto, ma è interessante vedere come questo sistema, applicato su portali molto più carichi di contenuto, potrebbe fare la differenza. Secondo noi i siti devono avere un’altra tipologia di contenuto e di ruolo».

Che cosa pensereste se vi definissero dei semplificatori?

«Quando si semplifica si taglia sempre tutto con l’accetta. Preferiamo dire che la nostra pratica è basata sulla ricerca. Poi non è che tutti i progetti hanno lo stesso motore di ricerca: ci sono quelli più veloci e quelli, come dire, più banali. Però questo ci caratterizza. E forse anche l’attitudine critica verso la disciplina stessa e prima di tutto verso di noi. Quando leggiamo critiche sul nostro lavoro, di sicuro ce le siamo già fatte noi».

Dove rivedremo Cambio, in Italia e nel mondo?

«A maggio in Toscana, al Pecci di Prato e a novembre a Zurigo. Poi vorremmo pensare ad altre location in Europa e in Messico, ma è presto per parlarne vista la pandemia».