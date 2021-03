deliveroo-si-vuole-quotare-alla-borsa-di-londra

La compagnia di food delivery punta a una valutazione di 10 miliardi di dollari e a un’offerta con diverse categorie di azioni

L’app di Deliveroo (foto Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)

Si è autoimpiegato come primo fattorino della sua stessa azienda di food delivery, Deliveroo, a Chelsea, nel 2013. Ora, il fondatore Will Shu è pronto ad accompagnare la sua stessa “creatura” alla quotazione in borsa proprio nella sua amata Londra.

È la City il traguardo che Deliveroo ha annunciato per raccogliere nuovi capitali sul mercato e finanziare così ulteriori progetti di espansione. La compagnia è stata valutata 7 miliardi di dollari nel corso dell’ultimo round di finanziamento da 180 milioni a gennaio e ha vissuto un anno di crescita nel 2020, durante il quale ha registrato profitti a livello operativo per oltre sei mesi. Secondo un’ipotesi rilanciata dal Financial Times, la compagnia punterebbe con l’offerta pubblica iniziale (Ipo) a una valutazione di 10 miliardi di dollari.

Il Regno Unito sta preparando una riforma delle regole di quotazione che permetterà a Deliveroo di andare in borsa offrendo azioni di doppia categoria comuni negli Stati Uniti, Hong Kong ed Europa, caratterizzate da diverse classi di quote e diritti di voto. La struttura dei titoli immaginata conferisce tipicamente maggior peso al fondatore, osserva Bloomberg: in questo modo Will Shu si garantisce la stabilità necessaria per fornire all’azienda una visione di lungo periodo e per metterla in atto, crando valore a lungo termine agli azionisti. “La visione e la capacità di eseguirla fanno spesso parte dei punti di forza di un’azienda”, spiega una nota dell’azienda. Dopo tre anni, tutte le azioni saranno assimilate a una sola categoria.

I progetti di crescita includono la possibilità di offrire la consegna della spesa alimentare, una maggiore diffusione dei servizi Plus e del servizio Signature ai ristoranti, la possibilità di abilitare i siti dei ristoranti alle ordinazioni con Deliveroo, creare più occasioni di lavoro ai rider. Inoltre, Deliveroo dichiara di volersi impegnare ad innalzare gli standard di corporate governance, con un consiglio di direttori composto da una maggioranza indipendente e migliorando i criteri di diversity.

L’annuncio dell’operazione ha coinvolto anche Rishi Sunak, cancelliere dello Scacchiere, l’equivalente del ministero delle Finanze, che ha definito Deliveroo “una vera storia di successo britannico nel tech” e non ha lesinato squilli di tromba per convalidare una volta di più la Brexit. “Il Regno Unito è uno dei migliori posti al mondo per avviare, far crescere e quotare un’attività, siamo determinati a costruirci questa reputazione ora che abbiamo lasciato l’Unione europea”, ha detto Sunak: “Ecco perché puntiamo alle riforme per incoraggiare compagnie ad alta crescita e dinamiche a quotarsi qui”.

I progetti di riforma non sono stati esenti da critiche: alcuni analisti hanno espresso preoccupazioni per la struttura basata su azioni a doppia categoria, che potrebbe limitare la possibilità degli azionisti di cambiare la gestione di una compagnia o di indirizzare un’attività. Il più grande gestore privato di pensioni britannico, Uss, ha lanciato un monito sul rischio di “una corsa verso il basso” sugli standard di quotazione, che potrebbero ridurre le protezioni a tutela degli investitori.

Da inizio anno le Ipo a Londra hanno già totalizzato 3,3 miliardi di sterline di proventi, il massimo per questo periodo dal 2006, secondo i dati di Bloomberg. Dal canto suo, Deliveroo dichiara di aver supportato con la sua attività 46.700 lavori nel Regno Unito sin dalla sua nascita, inclusi 38mila nel solo settore della ristorazione, oltre a migliaia di rider.