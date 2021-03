davide-devenuto,-compagno-di-serena-rossi-e-il-passato-hot

Davide Devenuto è l’uomo che ha rapito ormai diversi anni fa il cuore di Serena Rossi. L’attore romano ha anche un passato molto piccante

Serena Rossi e Davide Devenuto (Gettyimages)

Tra le attrici emergenti che negli ultimi hanno saputo farsi spazio in maniera considerevole, catturando l’attenzione del pubblico ma soprattutto i consensi della critica, c’è senza dubbio Serena Rossi. Volto ormai diventato di casa sui piccoli schermi dei telespettatori, con diverse interpretazioni che hanno posto la giusta attenzione su un’attrice dalla grandi doti attoriali ma non solo.

L’esordio nel 2002 come cantante nel musical ‘C’era una volta…Scugnizzi’ di Claudio Mattone ed Enrico Vaime, e da lì un percorso in costante crescendo, partito dal teatro ed arrivando nel mondo della televisione.

Non solo la recitazione ed il canto, due dei grandi contesti dove la Rossi ha trovato spazio ma soprattutto applausi a scena aperta. Nel 2014, infatti, la bella napoletana ha partecipato come concorrente alla trasmissione di Rai 1 ‘Tale e quale show’, vincendo la quarta edizione.

Una delle ultime grandi interpretazioni è stata quella dove ha vestito i panni di Mia Martini nel film biografico ‘Io sono Mia’ di Riccardo Donna. Un successo assoluto per la Rai, che ha esaltato l’attrice grazie ad un magistrale racconto su una delle interpreti che hanno scritto la storia della musica italiana.

Serena Rossi e la storia con Andrea Devenuto

Molti si chiedono se il cuore di Serena sia impegnato, e la risposta è affermativa. Dal 2008, infatti, l’attrice è legata sentimentalmente all’attore Davide Devenuto, conosciuto sul set di ‘Un posto al sole’. Dall’amore tra i due è nato anche un figlio nel 2016.

Nato a Roma il 15 marzo del 1972, Devenuto è un attore romano molto noto al pubblico del piccolo schermo proprio grazie al suo ruolo in ‘Un posto al sole’, dove interpreta l’apprezzato personaggio Andrea Pergolesi.

Andrea Devenuto ed il suo passato hot

Davide e Serena hanno un rapporto molto intenso, legato anche dalla professione attoriale. Anche lui, come la stessa Rossi, si è dilettato nel tempo nel mondo della televisione all’interno di un reality show di successo, che l’ha visto grande protagonista.

Nel 2018, infatti, Devenuto ha partecipato al reality culinario ‘Celebrity Masterchef‘, arrivando addirittura al terzo posto in classifica. Dal copione al menù, il passo per Davide è stato breve ed incisivo.

In molti non sapranno, poi, che nel passato del giovane romano classe ’72 c’è stata anche un’esperienza hot accanto a Rocco Siffredi. Devenuto, infatti, ha collaborato insieme al porno attore per un lungometraggio, un thriller piccante dal titolo ‘Amorestremo‘. Pellicola della quale ha anche parlato a Vanity Fair diverso tempo dopo: “Cavolo, ho cercato di cancellare tutte le prove ma non c’è stato verso. Scherzi a parte, è stato uno dei primi lavori e l’ho fatto con molta cura”.