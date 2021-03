Home » Tv » Paolo Bonolis » Avanti un altro, nuova edizione: news, cast e misure anti covid

Da lunedì 8 marzo, su Canale 5, alle 18.45, andrà in onda la nuova stagione di “Avanti un altro!” condotto come sempre da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Torneranno anche i personaggi più amati del mitico Salottino. Il quiz preserale di Mediaset, esportato in tutto il mondo, festeggia i suoi primi dieci anni.

Il quiz preserale più sorprendente e bizzarro della Tv che taglia il traguardo dei suoi primi 10 anni.

Avanti un altro, nuova edizione tra conferme e misure anti-Covid

Come da tradizione, in ogni puntata un’interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto per tutto per aggiudicarsi vittoria e montepremi, in un clima di grande allegria e leggerezza, in questa edizione, ovviamente, in linea con le misure sanitarie anti-Covid.

Sempre presente il mitico Salottino, popolato da persone comuni ma estremamente originali, che pongono ai concorrenti domande scelte in base alle proprie passioni e interessi.

L’affollato parterre è capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri).

Tra le figure storiche sono confermati la Dottoressa Maria Mazza, lo Iettatore Franco Pistoni, il Bonus Daniel Nilsson, la Bona Sorte Francesca Brambilla e la Regina del Web Laura Cremaschi.

Spicca, infine, la Bonas Sara Croce. Ma non mancheranno nuovi, originali, personaggi.

La sfida che incoronerà il campione della puntata è, come consuetudine, al contrario: nel gioco finale – negli anni assurto a vero cult – il concorrente, per vincere, dovrà dare 21 risposte, ma tutte rigorosamente sbagliate.

Il format ideato da Bonolis e Stefano Santucci è stato esportato in tutto il mondo. Dalla Spagna all’Albania, Ungheria, Bulgaria, Polonia, Turchia, a Brasile, Cile, Canada, Paraguay e Vietnam.

Un successo internazionale, determinato anche dalla cura con la quale i personaggi dello show – nati dalla mente del conduttore e degli autori – sono stati scovati tra le migliaia di candidature ricevute.

