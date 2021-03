anticipazioni-il-paradiso-delle-signore-5-8-marzo-2021:-puntata-101

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8 marzo 2021

Il Paradiso delle Signore l’8 marzo 2021, il giorno della Festa delle Donne, ci tiene compagnia con un nuovo episodio. Salvo cambiamenti di palinsesto l’appuntamento è alle 15.55 su Rai Uno in prima visione assoluta. In alternativa puoi guardare Il Paradiso delle Signore dell’8 marzo 2021 su RaiPlay in diretta o in streaming on demand dopo la messa in onda.

Ecco le anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore dell’8 marzo 2021!

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 101 trama

Inizia una giornata speciale al grande magazzino. Essendo un posto pensato e curato per il gentil sesso, al Paradiso si respira a pieni polmoni l’aria dell’8 marzo, il giorno della Festa delle Donne. Non solo, c’è un motivo in più per il fermento nel negozio diretto da Vittorio Conti: è la campagna che ruota intorno all’abito “british” di Gabriella. Inizialmente il marito di Marta non ha intenzione di sceglierlo come capo di punta per la collezione. È la stessa stilista a insistere, indossandolo in prima persona al grande magazzino e lasciando di stucco sia Vittorio sia Federico. Anche Beatrice sprona il cognato a credere in quell’abito, decisamente azzardato per i tempi.

Giuseppe sembra essere davvero cambiato. Alla luce di questa svolta, Agnese prende una decisione. Preso atto degli sforzi del marito pensa di dare al suo matrimonio una seconda chance. Chiede ad Armando di allontanarsi affinché possa tentare di dare nuova linfa al suo legame con il consorte. Agnese torna con Giuseppe?

Al grande magazzino ricompare una cliente un po’ particolare. Si tratta di Maria Grazia Vettorazzo, in gran parte responsabile dell’abbandono di Milano di Clelia e Luciano. La Vettorazzo non ci pensa due volte a sollevare di nuovo un polverone. Il capo incriminato è – ovviamente – l’abito “british”, molto corto, esposto in vetrina.

Vittorio incassa il primo commento critico sul vestito in questione da parte della stampa.

È presente anche Salvatore quando il Mantovano minaccia seriamente di dare fuoco alla Caffetteria. Marcello è sempre più preoccupato per Ludovica. Le consiglia di lasciare Milano e di andare a Parigi.