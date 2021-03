a-bra-sono-118-i-domiciliati-positivi-al-coronavirus

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a giovedì 4 marzo, sono 118 i domiciliati a Bra attualmente positivi al coronavirus, con 10 ricoverati all’ospedale di Verduno, di cui 2 in terapia semi-intensiva.

“Il tasso del contagio continua a crescere – commenta il sindaco Gianni Fogliato – e parallelamente si evidenzia anche a livello territoriale un deciso abbassamento dell’età tra le fasce più colpite. La classe maggiormente rappresentata è quella dei ventenni, oltre il 20% del totale. Seguono i sessantenni al 16,4% e, subito dopo, i cittadini con meno di 20 anni, al 14%. Gli under 40 sono il 45,2% del totale.

La situazione è seria e richiede un’attenzione estrema da parte di tutti. La provincia di Cuneo è sotto osservazione speciale in Piemonte e siamo in attesa di aggiornamenti in merito ad eventuali altri provvedimenti da parte della Regione, che ha già comunicato l’applicazione della DAD al 100% per gli studenti dalla seconda media in su, a partire da lunedì e per due settimane.

Ribadisco l’appello a comportamenti responsabili e rispettosi delle regole, allo scrupoloso uso della mascherina anche in situazioni private quando in presenza di persone non conviventi e al distanziamento interpersonale in ogni situazione, comprese la frequentazione di aree verdi, zone gioco o panchine. Segnalo che proseguono, come da disposizioni della Questura, i controlli delle forze dell’ordine del territorio”.

C.S.