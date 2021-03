24 ore di sciopero per le Ferrovie dello Stato tra domenica 7 e lunedì 8 marzo

I servizi delle Ferrovie dello Stato non saranno assicurati tra il 7 e l’8 marzo: alcune sigle hanno proclamato uno sciopero generale della durata di 24 ore. Il giorno scelto non è una pura coincidenza: l’8 marzo, Festa della Donna, è una data simbolica per l’eguaglianza e l’equità sociale. “Questo sciopero – scrivono i sindacalisti di Cub Trasporti – assume un valore esemplare nel comparto ferroviario, dove oggi molte lavorazioni fondamentali, come la sanificazione e la manutenzione sono svolte da dipendenti di ditte in appalto, spesso cooperative, con stipendi da fame e con scarse tutele e diritti, senza neanche la garanzia delle clausole sociali in caso di cambio di appalto; una realtà che vede soprattutto tantissime donne sfruttate che anche nella pandemia hanno subito le situazioni peggiori; una vergogna che deve essere cancellata con l’assunzione diretta e con condizioni lavorative e salariali dignitose e univoche per tutto il comparto”.

Come di consuetudine, l’elenco delle tratte garantite sarà disponibile sul sito delle Ferrovie dello Stato.