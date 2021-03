Vita in diretta, Andrea Delogu senza freni con Alberto Matano: “ la tua foto nel camerino perché …”, Matano in grandissimo imbarazzo, cambia subito argomento

Spread the love











La Vita in diretta, il contenitore di informazione, di cronaca ma anche di leggerezza, si sta occupando da ieri, che è iniziato il Festival di Sanremo, della kermesse musicale nonostante , quest’anno, debba subire il dolore di non avere il pubblico in sala che, certamente è mancato nonostante tutti gli sforzi di Amadeus e di Fiorello.

Il covid non ha lasciato stare neanche Sanremo e, nonostante tutte le speranze iniziali, non è stato possibile garantire lo stesso spettacolo di sempre anche se i due conduttori, Amadeus e Fiorello se la siano cavati egregiamente.

Andrea Delogu in collegamento da Sanremo dice a Matano “la tua foto è in ogni camerino”

Ieri, a Vita in diretta, per parlare di Sanremo c’era in collegamento , appunto dalla città ligure, Andrea Delogu.

Andrea Delogu, oltre ad essere di casa a Vita in diretta per aver condotto Vita in diretta estate, è spesso ospite anche in studio da Alberto Matano con il quale non ha mai nascosto che ci sia molto feeling. Infatti, i due si scambiano sui social molte battute e molti complimenti e al popolo del web è apparso che , oltre trovarsi reciprocamente simpatici, si piacciono anche in qualche modo. Ieri Andrea Delogu ha detto ad Alberto Matano di fronte a tutto il pubblico di Vita in diretta, che sappiamo essere numerosissimo, che a Sanremo: “C’è una tua foto in ogni camerino”. Se Matano è restato per qualche secondo in imbarazzo e poi ha sorriso, quando poi la Delogu ha aggiunto: “Se qualcuno cerca un po’ di ormone, guarda te”, a quel punto il giornalista calabrese, non sapendo più che dire, ha cambiato argomento.

Insieme ad Andrea Delogu c’era anche Ema Stokholma ed entrambe hanno detto che a Sanremo, quest’anno: “Di gossip c’è poco, perché qua appena ti muovi fai un danno”.

Lo scambio di messaggi continuo tra Alberto Matano ed Andrea Delogu

E’ da un bel po’ di tempo che Alberto Matano e Andrea Delogu si scambiano messaggi sui social e, basta che uno posta una foto che l’altra subito commenta e apprezza.

Infatti, quando Andrea Delogu ha postato una sua foto con indosso solo una felpa rossa, Matano subito le ha fatto i complimenti a cui lei ha risposto “Tu sei meraviglioso” o, ancora sempre la Delogu ha postato una foto della nonna che vede Vita in diretta e ha aggiunto la didascalia spiegando che tra la nonna e Alberto Matano c’è un amore infinito.

Insomma, tanti segnali che lascerebbero intendere che il rapporto tra la Delogu e Matano sia tenerissimo.

