TG BYOBLU24 | 4 Marzo 2021 | EDIZIONE 19.00

Apriamo il Tg parlando di passaporto vaccinale. Il Consiglio europeo sta lavorando per creare un passaporto sanitario digitale. Dal 2011 esiste il network eHealth che verrà usato come base per questo strumento. Di cosa si tratta e quali principi costituzionali vìola la proposta di un passaporto vaccinale digitale?

Vaccinarsi non è un obbligo. Se il lavoratore rifiuta la vaccinazione ha comunque diritto alla copertura assicurativa in caso di contagio, ma non al risarcimento del danno. Questa è la regola enunciata dall’INAIL, in una nota inviata alla direzione regionale della Liguria il 1° marzo 2021.

Da ormai un anno la scuola italiana subisce sta subendo le conseguenze delle restrizioni imposte dal Governo. E adesso il nuovo Ministro dell’Istruzione sembra voler aprire ad un futuro della scuola dove la didattica a distanza ne diventerà una parte fondamentale.

In Piazza Montecitorio le lavoratrici del settore del gioco hanno manifestato per chiedere sostegni economici. Il comparto è letteralmente in ginocchio, con 150mila famiglie senza più stipendio da otto mesi e 75 mila imprese che rischiano di scomparire.

