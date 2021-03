temptation-island:-casting-aperti

Temptation Island è pronto a ritornare su Canale 5; la pagina Instagram ufficiale, inattiva ormai da Dicembre, ha pubblicato l’annuncio ufficiale dell’apertura dei nuovi casting. La prossima edizione potrebbe essere formata da coppie miste, di Vip e Nip, come già accaduto in passato. Ecco come si svolgono e quali sono i requisiti da avere per prendervi parte.

Temptation Island è uno dei reality più amati degli ultimi anni che, nonostante si sia concluso ormai da diversi mesi, è come se non si fosse mai arrestato; i suoi protagonisti sono molto seguiti sui social, spesso raccontando e riportando quanto accaduto durante il programma.

21 giorni in cui le coppie vengono divise in due villaggi separati, esposti ad una serie di tentazioni carnali che mettono a dura prova le relazioni, anche le più stabili. Dopo un lungo periodo di inattività del profilo Instagram, spunta fuori un nuovo post che invita ai casting ufficiali.

Chi può partecipare ai Casting

I casting dei talent e reality show si aprono pochi giorni dopo la fine del programma stesso, la reale selezione inizia però qualche mese prima della messa in onda; le coppie selezionate affrontano uno screening della candidatura da parte di uno staff selezionato, sempre sotto la supervisione di Maria De Filippi.

Nella fase successiva le coppie vengono chiamate per un colloquio separato, nel quale entrambi si raccontano; la selezione è ardua e soprattutto possono prendervi parte solo coppie fidanzate e non sposate, se conviventi non devono avere figli in comune.

Figli da precedenti relazioni, cosa già accaduta nelle passate edizioni, sono ammessi, ma non figli il comune; il motivo? Non è molto chiaro ma è risaputo che sia una scelta della stessa Maria De Filippi.

L’edizione di quest’anno potrebbe avere un format misto, con personaggi famosi e non; considerando l’onda d’urto del Grande Fratello Vip e, soprattutto, la considerevole risonanza del GF Vip, la scelta di selezionare personaggi famosi è sicuramente vincente.

Sulla conduzione nessuna news, anche se circolano ancora voci sul presunto ingaggio di Tommaso Zorzi.