Spread the love











Soleil Sorge avrebbe passato un romantico week end nelle Dolomiti con un imprenditore noto per le relazioni con Belen e Dayane. Ecco tutti gli indizi. Soleil Sorge ha un nuovo uomo. Ne sono certi i fan della bionda ex corteggiatrice di Uomini e Donne che hanno notato delle stories in comune tra lei e l’imprenditore […]

L’articolo Soleil Sorge, il nuovo flirt è l’ex di Belen Rodriguez e Dayane Mello proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...