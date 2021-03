sanremo-2021,-la-classifica-dei-big-in-gara-dopo-le-prima-due-serate

Prima classifica generale dei 26 cantanti Big in gara al 71 esimo Festival di Sanremo. La graduatoria è arrivata alla fine della seconda serata, quando con la seconda tranche di 13 artisti si è chiuso il primo giro di esibizioni. Stasera tocca alla serata delle cover: si esibiranno tutti i cantanti in gara, alcuni accompagnati da altri artisti in duetti. Stasera voterà l’Orchestra.

Domani, venerdì 5 marzo, canteranno di nuovo tutti i 26 cantanti, ai quali si aggiungeranno le quattro Nuove Proposte che si sfideranno per la finale. Ieri sera a Gaudiano e Folcast si sono aggiunti Davide Shorty e Wrongonyou. Sabato 5 marzo si sfideranno tutti i cantanti che saranno giudicati sulla base del Televoto. Una prima classifica generale sarà stilata in base ai voti di tutte e tre le serate. Per i primi tre si azzererà il giudizio e si riparte con la Giuria demoscopica, la Sala Stampa e il Televoto per decretare il vincitore.

La classifica della giuria demoscopica delle due serate.



Siete d'accordo?#Sanremo2021

I campioni, dopo le prime due serate, sono stati votati dalla Giuria demoscopica. La classifica:

ERMAL META – Un milione di cose da dirti ANNALISA – Dieci IRAMA – La genesi del tuo colore MALIKA AYANE – Ti piaci così NOEMI – Glicine FASMA – Parlami FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ – Chiamami per nome LO STATO SOCIALE – Combat Pop WILLIE PEYOTE – Mai dire mai (la locura) FRANCESCO RENGA – Quando trovo te ARISA – Potevi fare di più GAIA – Cuore Amaro FULMINACCI – Santa Marinella LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – Amare MANESKIN – Zitti e buoni MAX GAZZE’ – Il farmacista COLAPESCE DIMARTINO – Musica leggerissima COMA_COSE – Fiamme negli occhi EXTRALISCIO con Davide Toffolo – Bianca Luce Nera MADAME – Voce GIO EVAN – Arnica ORIETTA BERTI – Quando ti sei innamorato RANDOM – Torno a te BUGO – E invece sì GHEMON – Momento perfetto AIELLO – Ora

