sanremo-2021,-fiorello-non-regge-l’emozione,-crolla-e-scoppia-a-piangere-“io-ho-…”

Sanremo 2021, certamente, resterà nella storia della televisione italiana perchè un’edizione così nessuno se la sarebbe mai immaginata. Chi sta sul palco sa quanto è difficile reggere una serata senza il calore e gli applausi del pubblico e, anche se Fiorello e Amadeus hanno gli applausi finti che, in qualche modo li sostengono, la freddezza e la tristezza di un Ariston vuoto non la potranno dimenticare facilmente anche se ieri sera le poltrone rosse dell’Ariston erano occupate da tanti palloncini colorati per lanciare un messaggio forte, la volontà di sorridere e di essere allegri che deve prevalere nonostante tutto e, soprattutto sul moneto terribile che stiamo vivendo.

Amadeus e Fiorello, riescono, comunque a fare un programma molto gradevole e scorrevole perché sono due ottimi professionisti ma la tensione che ci sarà sicuramente dietro le quinte gli sta costando cara.

Fiorello scoppia a piangere in conferenza stampa

Fiorello e Amadeus sono impegnati, ogni giorno, con le conferenze stampa e durante quella di ieri Fiorello non ha retto l’emozione di ciò che stava raccontando e ha pianto.

I giornalisti gli hanno chiesto come sta vivendo la pandemia e lui ha risposto più da padre che da uomo e ha detto: “Mi viene il groppo in gola se ci penso. Ho una figlia adolescente e mi fa dolore perché è l’età più importante e bella della nostra vita. Si stanno perdendo delle cose che non torneranno”.

E poi ha continuato: “Il momento più bello della vita per me era la ricreazione, il film al cinema il pomeriggio, aspettare la più bella della terza C che usciva da scuola per guardarla. Sapere che a mia figlia, appena diventata adolescente, tutto questo è negato, mi fa dolore”.

E poi, ancora ” … il brutto è che si stanno abituando. Credo che per tutti i genitori adolescenti questa è una sofferenza. Non posso vedere una ragazzina di 14 anni chiusa in casa dalla mattina alla sera”.

E mentre diceva queste parole le sue frasi erano rotte dalla emozione.

Le parole di Amadeus

Anche Amadeus ha parlato della stessa sofferenza e di quella di suo figlio che ha 12 anni: “mio figlio di 12 anni vive la stessa situazione, non può andare neanche da un amichetto. Per loro questa pandemia è devastante”.

