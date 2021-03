sanremo-2021-amadeus,-lite-in-diretta-con-la-moglie-giovanna-civitillo,-lei-perde-la-pazienza-e-gli-dice-…

Spread the love











Il Festival di Sanremo è iniziato e sono state consumate già le prime due serate.

Amadeus e Fiorello, insieme sul palco piacciono e divertono anche se la tensione e i momenti che richiamano alla situazione tragica che stiamo vivendo riecheggiano forti in un Ariston vuoto che un po’ di tristezza la infonde.

Ma i due professionisti vanno avanti, con il sorriso e la grinta di sempre e il dolore e le sensazioni brutte riescono a tenerle dentro loro stessi.

Amadeus litiga in diretta con la moglie

Tantissime le polemiche per la conduzione del Prima festival di Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus. Quando si è saputo che sarebbe stata lei a condurre la trasmissione, in tanti le hanno dato della raccomandata ma Amadeus, in conferenza stampa, ha detto che, in primo luogo è stato lo sponsor a volerla e che lui non ha fatto alcuna pressione e poi che l’Italia è un paese strano perchè si scandalizza se si favoreggia una moglie ma non se ad essere favorita è l’amante. Nessuno ha capito a chi Amadeus si stesse rifendo, alla volta di chi ha lanciato questa frecciata ma, in ogni caso è riuscito a mettere tutti a tacere.

Giovanna Civitillo che si era detta a pronta a rinunciare per non mettere in difficoltà il marito, sta presentando il Prima festival insime a a Giovanni Vernia e Valeria Graci.

La trasmissione continuerà fino al 6 marzo, giorno in cui finirà il Festival di Sanremo.

Durante la prima puntata, Giovanna chiedeva la linea al marito che non gliela passava e allora i due hanno iniziato a litigare, scherzosamente perché la trasmissione dura poco e Giovanna aveva fretta di iniziare e così ha ripetutamente chiesto la linea ad Amadeus e, poiché lui non gliela passava, lo ha minacciato dicendo che d’ora in poi avrebbe spento la tv quando c’era la partita dell’Inter di cui il marito è accanito tifoso.

E così Amadeus le ha passato la linea.

Le dichiarazioni di Amadeus prima che il Festival iniziasse

Amadeus, prima che il Festival iniziasse ha rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti che hanno fatto capire lo stato d’animo dei due conduttori.

Amadeus ha detto: “Io e Fiorello siamo consapevoli della situazione difficile, ma dobbiamo trovare un equilibrio tra le 75 pagine del protocollo e lo show televisivo. Ma a casa gli spettatori avranno il piacere di distrarsi e pensare a un momento di spensieratezza”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...