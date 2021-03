pfizer-ha-chiesto-ad-argentina-e-brasile-beni-sovrani-come-garanzia-per-i-contratti-sui-vaccini?

Si è parlato tanto della grave mancanza di trasparenza da parte delle multinazionali del farmaco nella sottoscrizione degli accordi sulla vendita dei vaccini.

Pfizer: bullismo di alto livello?

Pfizer, Astrazeneca e altri non hanno dato una grande prova di affidabilità. E adesso è arrivata un’altra rivelazione che mostra un ulteriore lato oscuro di questa vicenda.

È quanto riporta il Bureau of Investigative Journalism in merito alle pressioni esercitate dai vertici della Pfizer su alcuni Governi.

In particolare fonti del Governo argentino insieme a fonti del Governo brasiliano avrebbero rivelato come al momento delle trattative Pfizer abbia chiesto come garanzia alcuni asset di proprietà dello Stato.

Questa garanzia avrebbe così dovuto coprire eventuali cause legali contro la Pfizer da parte di cittadini che avessero dovuto registrare reazioni avverse a seguito della somministrazione del vaccino.

Il rifiuto del Governo argentino e brasiliano

Le fonti del governo argentino e brasiliano riferiscono di aver rifiutato questo tipo di pressioni, definendolo come atto di bullismo di alto livello. Quello che emerge è che comunque la Pfizer abbia cercato in ogni modo di avere delle garanzie da parte degli Stati di non doversi fare carico di eventuali spese legali per danni avversi.

E infatti in molti casi saranno gli stessi Stati a rispondere economicamente di eventuali danni. Interpellata sull’argomento, la Pfizer non ha voluto commentare l’argomento.

Ci troviamo quindi di fronte ad una rivelazione piuttosto grave che conferma come queste multinazionali del farmaco non siano i soggetti più adatti per gestire la somministrazione dei vaccini nell’interesse della salute pubblica.

E in questo caso sarebbero addirittura arrivate a chiedere beni di proprietà dello Stato come garanzia per i contratti.

AIUTACI A COMPENSARE GLI ABBONAMENTI RUBATI DA YOUTUBE €35.181 of €100.000 raised Youtube ha rubato alla TV dei cittadini migliaia di abbonamenti e ci ha tolto la possibilità di fare pubblicità. Vogliono soffocarci perché siamo “dannosi”. Omettono di dire che in realtà siamo “dannosi” solo per loro e per la loro brutale bramosia di controllo. Siamo invece aria fresca e pura per i cittadini. Stiamo lavorando da mesi alla conversione delle entrate di Byoblu e di DavveroTV a formule che il potere non può controllare, ma abbiamo bisogno di comprare ancora un po’ di tempo. Siamo sul ring e non abbiamo finito di combattere. Solo tu puoi suonare quel gong e permetterci di fare un altro round, perché il potere, che nulla ammette se non se stesso, non deve averla vinta: la tv dei cittadini deve continuare ad esistere. Devono capire che tutti i loro soldi non sono niente di fronte alla determinazione dei cittadini che si organizzano per fare da soli. Siamo centinaia di migliaia. Forse milioni… Diamo una risposta secca. In cambio avrete qualcosa che neanche loro possono comprare: la libertà! Vi daremo programmi ancora migliori e ancora più coraggiosi. Noi non abbiamo paura di essere “controversi”. Comprateci solo un altro po’ di tempo!



Claudio Messora