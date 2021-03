penicillin,-il-drink-che-sembra-antico

Con un nome così, è facile credere che il Penicillin sia nato in tempi lontani.

E invece fu creato nel 2005 dal bartender australiano Sam Ross, in quello che fu il Milk&Honey di New York (oggi Attaboy ).

Un blended scotch, un Islay single malt torbato, la dolcezza del miele, la freschezza del limone e il sapore puntuto dello zenzero sono gli ingredienti che hanno portato il Penicillin nell’olimpo dei drink classici. Un modern classic così non si vedeva dai tempi del Cosmopolitan: praticamente ogni cocktail bar che si rispetti lo serve senza nemmeno bisogno che sia riportato in carta, allo stesso livello di un Negroni o di un Martini Cocktail.

La nascita del Penicillin è avvenuta quasi per caso. Sam Ross si ritrovò davanti alcuni whisky appena arrivati e cominciò a trafficarci. «Feci una variazione sul Gold Rush, tra i nostri cocktail più venduti. Il nostro succo di zenzero è dolcificato, quindi funge un po’ da sciroppo», racconta Sam Ross. «Suddivisi la dolcificazione fra due ingredienti, zenzero e miele e venne fuori un sapore grandioso».

L’aggiunta del whisky torbato in superficie gli diede il tocco che lo rende riconoscibile e immortale. Un odore di fumo che arriva al naso così come il primo sorso, seguito e separato dal dolce e speziato del cocktail in profondità.

Rimasto nella testa e nelle papille di Ross e di chi lavorava al Milk&Honey, fu servito davvero per la prima volta ben nove mesi dopo, quando la ragazza in sala gli propose di farlo a un tavolo di clienti che volevano qualcosa di nuovo.

Da quel giorno il Penicillin ha attraversato i bar di mezzo mondo e si è incastonato nelle leggende dei cocktail.

Perfetto nei periodi di freddo, ma anche in quelli caldi grazie alla sua natura avvolgente e fresca, consigliamo di berlo dopo cena per gustarne il sapore pieno.

Il personaggio

Sam Ross è nato a Melbourne, in Australia. Ha iniziato a lavorare dietro un bancone a quindici anni, in caffetteria, proprio a Melbourne, ancora oggi patria degli amanti di caffè e specialty coffee.

Nel 2001 aiuta la madre e la sorella ad aprire Ginger, il cocktail bar di famiglia, a Melbourne, che ebbe buon successo.

L’amore per il bancone, nato con i grandi volumi della caffetteria, si consolida in questo periodo e sfocia nella voglia di andare gli Stati Uniti: nel 2004 parte alla volta di New York con un biglietto di sola andata. Trova lavoro al Little Branch, cocktail bar di Sasha Petraske – tra coloro che rivoluzionarono la qualità del bere in Usa e non solo – nella sua fase da ventunenne punk e sfacciato, come per sua stessa ammissione. Capelli a triglia, pantaloni strappati, giacca di pelle marrone, Sam Ross salta sul carro del Pegu Club, in quel momento tra i migliori cocktail bar di New York. Qui impara a conoscere profondamente i cocktail classici.

Tornato alla corte di Petraske, questa volta al più famoso Milk&Honey, Ross arriva alla ribalta internazionale grazie alla creazione del Penicillin.

Da quel momento l’ascesa è tale da essere nominato, nel 2011, bartender americano dell’anno dall’autorevole Tales of the Cocktail .

Nel 2013 ha preso le redini del Milk&Honey a New York cambiandogli nome in Attaboy, dove oggi è proprietario e bartender.

La ricetta del Penicillin

60 ml Scotch Blended



22,5 ml Sciroppo di miele e zenzero



22,5 ml Succo di limone spremuto fresco



7,5 ml Islay Scotch Single Malt

Unite il blended scotch, il succo di limone fresco e lo sciroppo di miele e zenzero in uno shaker preferibilmente già freddo. Riempite lo shaker per tre quarti di ghiaccio e shakerate fino a quando diventa gelato. Filtrate in un bicchiere da Old Fashioned e aggiungete un grande pezzo di ghiaccio. Versate per ultimo l’Islay Scotch single-malt e guarnite con zenzero candito o scorza di limone.

Consiglio: per sentire appieno l’odore dell’affumicato servitelo sempre senza cannuccia.

Per lo sciroppo di zenzero

Unite una tazza di miele, un pezzo di zenzero da 15 cm circa pulito e affettato e una tazza d’acqua in un pentolino e portate a ebollizione. Quindi abbassate la fiamma e fate cuocere a fuoco lento per cinque minuti circa. Lasciate riposare lo sciroppo una notte in frigorifero, poi filtratelo. Conservate lo sciroppo per Penicillin futuri.

Testo di Andrea Strafile