PASSAPORTO VACCINALE DIGITALE: L’UE HA PREDISPOSTO LA RETE EHEALTH GIÀ NEL 2011

Il Consiglio europeo, l’istituzione dell’Unione europea che riunisce i capi di Stato o di governo dei Paesi membri, si è riunito più volte nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio per approvare rapidamente un certificato vaccinale.



Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che a marzo presenterà una proposta legislativa per un certificato verde, questo il nome con cui vogliono chiamare il passaporto sanitario vaccinale digitale.

La rete eHealth

L’organizzazione e le strutture per imporre un simile certificato erano stati già predisposti dall’Unione europea già nel 2011. Con l’articolo 14 della direttiva 24 del 2011 del Parlamento e del Consiglio europeo veniva istituita la rete eHealth.



Si tratta di una piattaforma per le autorità dei diversi Stati membri competenti nel settore della salute. Il suo scopo è ottenere prove affidabili e verificabili dell’avvenuta vaccinazione e un sistema di interoperabilità in tutti gli Stati membri dell’UE.



A fine gennaio la rete eHealth del Consiglio europeo ha pubblicato le linee guida per arrivare rapidamente a tale sistema di prova delle vaccinazioni operabile in tutta l’UE.

Le linee guida del progetto di certificazione vaccinale

Tali linee riguardano la vaccinazione Covid-19, ma – si legge nel sito – potranno essere utilizzate come base anche per altre vaccinazioni future.



Il progetto di certificato di vaccinazione è guidato dal Comitato di sicurezza sanitaria, dall’Ema (l’Agenzia europea dei medicinali), dall’ECDC (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) e dall’OMS (l’organizzazione mondiale della sanità).



Le linee guida non hanno carattere vincolante, ma gli Stati membri o altre parti sono raccomandati a tenerne conto.



Il progetto include anche un sistema digitale per evitare le falsificazioni: l’UVCI, cioè identificatore unico del certificato di vaccinazione che utilizza la tecnologia QR code.



Il certificato di vaccinazione includerà l’identità del professionista sanitario che ha effettuato l’iniezione, la data della prossima vaccinazione, il nome dell’emittente della banca dati, l’identificatore unico di certificato di vaccinazione e la validità del periodo di vaccinazione.

Le raccomandazioni del Consiglio d’Europa

L’Unione europea lavora alacremente per un simile progetto, nonostante il Consiglio d’Europa, l’organizzazione internazionale che promuove la democrazia e i diritti umani abbia affermato che nessuno Stato deve rendere la vaccinazione contro il Covid-19 obbligatoria e nessuno deve imporre l’utilizzo di certificati di vaccinazione come fossero dei passaporti, dei “lasciapassare” per poter svolgere determinate attività.

Le violazioni alla Costituzione

Dal punto di vista giuridico la proposta di un passaporto sanitario per circolare contrasta con diversi principi e diritti costituzionali:



Vìola l’articolo 3 della Costituzione che stabilisce che il principio di eguaglianza formale e sostanziale.



Si pone in contrasto con l’articolo 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e con l’articolo 16 che tutela la libertà di circolazione.



Vìola l’articolo 32 della Costituzione, che stabilisce che nessuno può essere sottoposto a un determinato trattamento sanitario se la legge non lo stabilisce e aggiunge che la legge, qualora prevedesse un obbligo, dovrebbe comunque rispettare i diritti fondamentali della persona umana.

L’inutilità dal punto di vista medico sanitario

Da un punto di vista medico sanitario i certificati di vaccinazione non hanno alcun senso e utilità. Come comunica sul suo sito l’Aifa (l’agenzia italiana del farmaco), non sappiamo ancora se i vaccinati possono contagiare o meno, tanto è vero che l’agenzia raccomanda loro di continuare ad adottare le misure di protezione anti COVID-19”.



Come se non bastasse l’Aifa aggiunge in un altro punto che: “essere vaccinati non conferisce un certificato di libertà”.

Alla luce di queste considerazioni il passaporto sanitario sembra solo rispondere a esigenze di controllo della popolazione o fungere da strumento discriminatorio, atto a dividere la popolazione in vaccinati e non vaccinati.

Claudio Messora