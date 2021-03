Paolo Bonolis infuriato con Sonia: cosa è successo?

Spread the love

Su Instagram il conduttore di “Avanti un altro!”, Paolo Bonolis, sta pubblicando alcune letture fatte da lui e tratte dal suo libro autobiografico “Perché parlavo da solo”. In un recente video Bonolis ha parlato ai followers del rapporto tra animali domestici e castrazione. In passato il tema ha creato qualche problema anche tra lui e la moglie Sonia Bruganelli, come racconta il presentatore con ironia.

Paolo Bonolis tornerà in tv dall’8 marzo con l’appuntamento preserale di “Avanti un altro!”.

Su Instagram il conduttore sta pubblicando alcuni filmati che lo riprendono mentre è intento a leggere parti del suo libro autobiografico “Perché parlavo da solo” (Rizzoli).

I proventi del libro vengono interamente devoluti a sostegno del progetto @adotta_un_angelo promosso dal Ce.R.S. Onlus.

Bonolis contro la castrazione dei gatti

In un post recente il tema scelto da Bonolis e legato alla lettura del suo libro è “Il Gatto Farinelli. Gli animali domestici e castrazione, è veramente amore?”.

L’argomento, spiega con ironia il conduttore nel testo, era stato anche motivo di discussione con la moglie, Sonia Bruganelli, grande amante degli animali.

Bonolis spiega che già non condivide il fatto di avere un animale domestico: “i gatti devono vivere con i gatti perché la loro vita è quella”.

Si chiede, Bonolis, perché sia necessario privarlo della sua natura solo perché un umano possa dargli tre, quattro carezze quando torna dal lavoro e fa piacere che ci sia “Micio Miao che gira per casa”.

Ma il punto incriminato è un altro, ovvero castrare il felino per “non avere rotture”.

Bonolis commenta che è una cosa di “un’efferatezza micidiale”. Altro che atto d’amore…

Sempre nel libro il conduttore di “Avanti un altro!” sottolinea, con la sua consueta ironia, che è come dire che si vuole la suocera a casa, ma le si cuce la bocca in modo tale che non disturbi.

L’aneddoto e battute analoghe erano stati anche al centro di un simpatico siparietto televisivo quando Paolo Bonolis, alla fine del 2019, era stato ospite di “Io e Te di Notte” di Paolo Diaco.

