Oggi è un altro giorno, Serena Bortone, fa una terribile gaffe “ma tu …”

Serena Bortone finisce al centro della polemica, per uno scivolone su Ermal Meta, il cantante che ieri sera si è esibito sul palco dell’Ariston, ottenendo un successo straordinario. Per chi non avesse seguito la seconda puntata del Festival di Sanremo, Ermal si è esibito ed è arrivato primo nella classifica generale. Ma torniamo all’errore commesso da Serena nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno. Cosa è accaduto?

Così come accade tutti gli anni, anche in questi giorni tutti i programmi Rai si dedicano completamente alla manifestazione canora più importante d’Italia. Anche Serena Bortone con il suo programma intitolato Oggi è un altro giorno si sta occupando della kermesse, parlando dei vari protagonisti e soprattutto di musica. Nel corso della puntata di ieri, mercoledì 3 marzo 2021, pare che in collegamento tra gli ospiti da Sanremo ci fosse proprio Ermal Meta. Quest’ultimo si è esibito nella serata di ieri, ottenendo un grande successo. Nel corso del suo intervento il giovane pare abbia raccontato le emozioni vissute a poche ore dalla sua esibizione, dicendo di essere particolarmente emozionato. “Sono emozionato, è un palco stra-importante. Pubblico sì o no, l’emozione è sempre la stessa”. Queste le parole del giovane cantante.

Lo scivolone della conduttrice

La conduttrice ad un certo punto però avrebbe fatto qualche accenno sulla vita privata del cantante, ed è stato proprio lì che ha fatto purtroppo un brutto scivolone. “Sappiamo che tu sei arrivato in Italia a tredici anni su un barcone. Perché sono questo sulle tue biografie?”. Queste le parole della conduttrice che immediatamente hanno scatenato sui social una serie di commenti. Non è mancata la replica da parte giovane artista albanese, il quale ha voluto sottolineare di non essere arrivato in Italia con il barcone.

La replica del giovane cantante albanese

“In realtà io non sono mai arrivato in Italia sul barcone. Mi sarebbe piaciuto molto perché il contatto con l’acqua l’adoro. Non ho avuto la fortuna di vivere questa esperienza”. Queste le parole di Ermal, che ieri sera ha presentato finalmente il suo brano intitolato “Un milione di cose da dirti“, accompagnato da ben quattro accordi di piano e da suoni elettronici del theremin. Insomma, un brutto scivolone che non è affatto piaciuto al pubblico a casa che ha immediatamente commentato l’accaduto sui social, riservando alla conduttrice delle parole poco carine.

