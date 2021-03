Nuovo Dpcm, Meloni: “È in assurda continuità col governo Conte”

Sul nuovo Dpcm, è intervenuto il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “È in assurda continuità col governo Conte”

Nuovo Dpcm, il commento di Giorgia Meloni (Getty Images)

A partire dal prossimo 6 marzo, entrerà ufficialmente in vigore il nuovo Dpcm. Primo dell’era Draghi, proseguirà sulla linea imposta dalla precedente amministrazione. Su questo tema è intervenuta la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che – a margine di un flash mob a Montecitorio per la riapertura di palestre e impianti sportivi – ha espresso il suo disappunto.

“In questo momento faccio opposizione, ma nell’interesse della nazione. Ci sono alcune cose, come l’ultimo Dpcm, che sono in assurda continuità col governo Conte. Altre scelte invece, come la rimozione di Arcuri dal suo ruolo, le ho condivise a pieno” ha spiegato il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Nuovo Dpcm, Meloni: “Il Governo riveda le misure su palestre”

La leader di FdI a favore di palestre e attività sportive (Getty Images)

Dopo aver commentato in generale il nuovo Dpcm – in vigore dal prossimo 6 marzo – la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni si è concentrata in maniera particolare sulle palestre e gli impianti sportivi. “Oggi siamo qui riuniti di fronte al Parlamento per denunciare la drammatica situazione nella quale versano il mondo delle palestre e delle scuole di danza” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Sono stati tra coloro che più hanno pagato le scelte del governo Conte prima e temo anche del governo Draghi. Oltre un milioni di lavoratori e una realtà ingiustamente penalizzata“.

“Ad oggi, non c’è alcuna evidenza scientifica che parli con chiarezza di contagi nelle palestre, mentre è certo che quando si smette di fare sport, si smette di fare una vita sana e quindi si abbassa il sistema immunitario” ha poi continuato la Meloni: “Fratelli d’Italia chiede al governo di rivedere queste decisioni, tirando fuori protocolli efficaci per riaprire in sicurezza e poter lavorare“.