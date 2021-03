Meghan Markle accusata di bullismo dopo la rivelazione del Times, è ancora scontro con il Palazzo Reale

Spread the love











Meghan Markle accuse gravi, nuova polemica a Corte. Non si placa la tensione tra la moglie del Principe Harry ed il Palazzo Reale. Sembra che proprio in questi giorni, la Duchessa del Sussex abbia fatto sapere di essere molto “rattristata” e delusa per quanto rivelato dal Times. Sembra che quest’ultimo abbia riportato alla luce un qualcosa che sarebbe accaduto tanto tempo fa, ovvero nel 2018. Ma di cosa si tratta? Facciamo un pò di chiarezza.

Meghan Markle nuove accuse, è scontro con il Palazzo reale

Come abbiamo avuto modo di anticipare, il Times avrebbe riportato alla luce un caso che risalirebbe al 2018. Jason Knauf, che all’epoca dei fatti era il capo della comunicazione di Meghan e del marito Harry, pare abbia raccontato quanto accaduto a Corte un pò di tempo fa. La Duchessa avrebbe cacciato due assistenti e messo in dubbio la fiducia riposta su un terzo membro dello staff reale. Accuse pesanti sono state mosse contro la moglie del Principe Harry, la quale sarebbe accusata di bullismo. Adesso, in seguito a quanto diffuso dal Times, sembra che Buckingham Palace abbia fatto sapere di voler indagare ed esaminare le circostanze relative alle accuse di bullismo.

La nota diffusa dal palazzo reale, dopo le rivelazioni del Times

«Siamo chiaramente molto preoccupati dalle accuse riportate dal Times a seguito delle affermazioni dell’ex personale del duca e della duchessa del Sussex. Di conseguenza, il nostro team delle risorse umane esaminerà le circostanze descritte nell’articolo. I membri del personale coinvolti in quel momento, compresi quelli che hanno lasciato la famiglia, saranno invitati a partecipare per vedere quali lezioni potremmo trarne». Questo quanto si legge in una nota diffusa dal portavoce del palazzo reale. Poi sempre nella stessa nota si legge che ormai da diverso tempo la famiglia reale ha adottato una politica basata sulla dignità sul lavoro e che non è accettato né tollerabile il bullismo o ancora peggio le molestie sul posto di lavoro.

La Duchessa di Sussex “rattristata” per le accuse

Un duro colpo per Meghan ed Harry, visto che tutto ciò accade a pochi giorni dall’intervista che entrambi hanno rilasciato a Oprah Winfrey e che verrà trasmessa il prossimo 7 marzo in USA e il giorno successivo nel Regno Unito. Meghan, intanto, sulla base di ciò che sta accadendo, attraverso il suo portavoce ha fatto sapere di essere molto delusa e rattristata, perché si tratta dell’ennesimo attacco alla sua persona. Meghan avrebbe riferito di essere stata lei stessa vittima di bullismo e di essersi impegnata in tutti questi anni per stare dalla parte di chi purtroppo ha vissuto questa esperienza tragica e traumatica. “Meghan è determinata a continuare il suo lavoro di portare compassione nel mondo e continuerà a dare l’esempio facendo ciò che è buono e giusto“. Questo quanto fatto sapere ancora dal suo portavoce.

