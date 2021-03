londra,-il-gatto-sul-tetto-che-scotta-(del-treno)

LONDRA – C’è mancato un pelo perché un gatto accovacciato sul tetto di un treno dell’alta velocità non partisse insieme al mezzo rischiando di rimanere travolto. Alla stazione di Londra Euston, un ferroviere ha avvistato un felino in cima al Pendolino delle 21 diretto a Manchester.

Foto Network Rail Media Center

Per salvarlo, il treno è stato messo subito fuori servizio e i passeggeri spostati su un altro mezzo, con un po’ di ritardo. Ci sono volute due ore e mezzo per metterlo in salvo dalla corrente di 25mila volt che minacciosa gli penzolava sulla testa.

Alla fine gli è stata creata una sorta di piattaforma con un secchio, su cui il gatto è atterrato agevolmente. Joe Hendry, gestore della stazione dei treni di Euston, ha dichiarato: “Abbiamo spesso a che fare con gli uccelli all’interno della stazione, ma finora questo è il primo gatto che vedo sopra un treno! Per fortuna la curiosità non lo ha ucciso, e siamo contenti che abbia evitato di sprecare una delle sue nove vite grazie al rapido intervento del nostro staff”.

Foto Network Rail Media Center