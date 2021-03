le-regole-europee-per-il-blocco-all’esportazione-dei-vaccini

SONO le regole più determinate approvate dall’Unione europea. E anche le più contestate, a livello mondiale e non solo. Il blocco all’export di vaccini è lo strumento messo sul tavolo da Ursula von der Leyen per spingere le multinazionali a rispettare gli accordi con Bruxelles. Dopo l’intervista a Repubblica dell’amministratore delegato di AstraZeneca Pascal Seriot, che aveva definito non vincolati le intese con l’Ue sulle consegne di antidoti (“Non è un obbligo contrattuale, ma un impegno a fare il massimo”) e respinto le accuse su vendite parallele (“non dirottiamo i vaccini degli europei ad altri Paesi che, secondo questa ricostruzione ingiusta, ci pagherebbero”), la Commissione lo scorso 30 gennaio ha replicato introducendo l’obbligo di chiedere l’autorizzazione per portare altrove le fiale prodotte nell’Unione.

Una misura che non riguarda tutte le aziende, ma solo quelle che hanno ottenuto finanziamenti europei anticipati dall’estate 2020 per realizzare i vaccini contro il Covid e costruire gli impianti di produzione. Come ha spiegato la commissaria alla Sanità Stella Kyriakides: “Abbiamo dato fondi consistenti alle società per creare i laboratori, in modo che le consegne iniziassero appena fossero autorizzati gli antidoti. Adesso abbiamo bisogno di trasparenza su dove vanno i vaccini che abbiamo ordinato ed essere sicuri che vengano dati ai nostri cittadini. Dobbiamo potere dimostrare quello che facciamo ai nostri cittadini e a chi paga le tasse: per noi è un principio fondamentale”.

Il provvedimento infatti ha un duplice obiettivo. Il primo, ovvio, è garantire l’immunizzazione dei cittadini Ue. Il secondo è “contrastare l’assenza di trasparenza sull’esportazione dei vaccini”. Un modo di concretizzare i dubbi sui “problemi nei laboratori” con cui le società di Big Pharma e soprattutto AstraZeneca hanno giustificato i ritardi nelle forniture.

Per questo fino al 31 marzo, una data coincidente con la fine delle difficoltà produttive annunciate da AstraZeneca, ogni spedizione fuori dalla Ue deve essere autorizzata dallo Stato di partenza, che può vietarla. Come ora ha fatto il governo Draghi fermando 300 mila dosi infialate in Italia dirette in Australia, dove altre 300 mila dosi sono arrivate domenica scorsa ma non si sa da quale provenienza.

La Commissione Ue ha sottolineato che – trattandosi di un vincolo di durata limitata e solo per le aziende che hanno ricevuto i fondi – non venivano violati i protocolli del Wto, l’organizzazione del commercio mondiale. Per specificare che tutti gli impegni umanitari verso 92 Paesi poveri sarebbero stati rispettati. Inoltre vengono garantite le consegne a trenta stati confinanti o comunque “amici” della Ue: dal Vaticano a Israele, dall’Armenia alla Tunisia.

Ma diverse nazioni hanno contestato la decisione di Bruxelles, sostenendo che era in contrasto con i trattati internazionali per tutelare la libertà degli scambi commerciali: sono stati annunciati ricorsi davanti al Wto. Non ci sono solo però gli aspetti tecnico-legali, ma anche profonde valutazioni etiche. Il controllo sulle vendite è stato interpretato come una forma di protezionismo tale da “mettere in crisi l’identità stessa dell’Europa”, come ha scritto Politico. Oltre al sospetto che la strategia di Bruxelles finisse per privare molti Paesi africani e asiatici dell’unico antidoto per frenare il contagio del virus.

Van der Leyen ha sostenuto che “questo meccanismo di trasparenza e autorizzazione è temporaneo e continueremo ovviamente a mantenere il nostro sostegno ai Paesi meno ricchi”. Ribadendo però la situazione d’emergenza che ha portato alla decisione: “La pandemia sta avendo effetti devastanti in Europa e in tutto il mondo. Proteggere la salute dei nostri cittadini resta la nostra priorità e dobbiamo mettere in campo le misure per assicurarla”.