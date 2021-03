L’auto del mese è elettrica, minimalista e con inserti vegan

Mazda celebra i suoi 100 anni con la prima auto elettrica, il Suv MX-30: design audace premiato dal Red Dot 2020 e concept 100% green. Scultura minimale forgiata sui dettami olistici del Kodo e del Jinbaittai, l’impostazione estetica ruota intorno alle porte “freestyle”, che si aprono dal centro verso l’esterno, emblema della filosofia “human-modern” della casa giapponese. Gli interni hanno tecnologia Skyactiv, con schermi panoramici e touch, materiali “vegani” come i sedili in tessuto riciclato e il sughero sulla console a ricordare le origini del brand, nato nel 1920 proprio come produttore di pannelli di questo materiale. Il motore elettrico a 145 Cv ha un’autonomia contenuta (200 km), per un impatto zero sul pianeta.

Illustrazione di Andrea Schepisi