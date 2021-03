la-scuola-de-la-cucina-italiana-a-casa-tua

Spread the love

La Scuola de La Cucina Italiana approda comodamente a casa tua, ovunque tu sia, con nuovi corsi online che ti daranno la possibilità di interagire con i nostri chef, proprio come in un corso dal vivo. Da marzo ti aspetta un ricco calendario per approfondire le migliori tecniche di cucina e pasticceria.

COME FUNZIONANO I CORSI IN STREAMING DE LA SCUOLA DE LA CUCINA ITALIANA?

Il corso di cucina in streaming ha una durata di due ore, in cui vengono realizzate tre ricette attraverso tecniche, facilmente replicabili anche a casa.

Qualche giorno prima del corso riceverai la lista degli ingredienti e dell’attrezzatura necessaria, per partecipare attivamente al corso, seguendo passo dopo passo gli chef. Insieme ti verrà mandata anche la dispensa digitale con tutte le ricette e il link alla pagina, a cui collegarsi il giorno del corso per la diretta e dove potrai rivedere la registrazione della lezione per le due settimane successive.

Durante i corsi in streaming avrai l’opportunità di interagire direttamente con gli chef, grazie all’aiuto di un redattore, collegato per tutta la durata del corso. Potrai soddisfare ogni tua curiosità e fare domande in tempo reale tramite una comoda chat.

A questo link è possibile vedere una dimostrazione di come funzionano i corsi in streaming.

Scopri tutte le prossime date e iscriviti subito!

– Primi piatti di pesce, sabato 6 marzo (ore 11-13)



– Street food, sabato 6 marzo (ore 16-18)



– Risi e risotti, venerdì 12 marzo (ore 11-13)



– Gnocchi, martedì 16 marzo (ore 15-17)



– Biscotti, giovedì 18 marzo (ore 15-17)



– Torte da forno, martedì 23 marzo (ore 15-17)



– Street food, giovedì 25 marzo (ore 15-17)



– Primi piatti di pesce, giovedì 25 marzo (ore 18:30-20:30)



– Paella, martedì 30 marzo (ore 15-17)



– Menu di Pasqua, martedì 30 marzo (ore 18:30-20:30)

TECNICHE DI CUCINA: unica data per un corso speciale

Venerdì 12 marzo dalle 18:30 alle 20:30 si terrà un corso online avanzato, dedicato alle migliori tecniche di cucina. Il piano didattico prevede due ricette originali, attraverso le quali potrai apprendere come scegliere le materie prime e le tecniche più adatte a esaltarne le naturali proprietà:

– Pavè di seppia con emulsione di latte al lime, corallo al nero di seppia e asparagi



– Filetto di vitello in crosta alle erbe con il suo fondo e carciofi in oliocottura

Dalla preparazione del fondo bruno all’oliocottura, passando per le mousseline e i metodi per cuocere a vapore, attraverso le ricette proposte avrai la possibilità di scoprire le tecniche utilizzate dagli chef e come replicarle facilmente a casa. Per prenotare, clicca qui.