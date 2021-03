il-ritorno-di-bugo-a-sanremo

A circa un anno da “le brutte intenzioni, la maleducazione” di morganiana memoria, il cantautore lombardo stasera è di nuovo sul palco dell’Ariston con il brano E invece sì. Cronistoria di questi 365 giorni o poco più





Diciamocelo chiaramente: prima di Sanremo 2020 pochissimi – fatta eccezione per gli appassionati e i fan – conoscevano Christian Bugatti in arte Bugo. Invece sono bastati un’accoppiata (solo sulla carta) vincente con Morgan, battibecchi da backstage, un fuoriprogramma con tanto di testo modificato dal frontman dei Bluvertigo (che è stato) fin troppo Sincero. Il risultato: una fuga del cantautore di Rho che è entrato, di diritto, Nel giro giusto e nella storia del Festival. La domanda “dov’è Bugo?” diventa il leitmotiv tra palco e platea, durante e dopo la kermesse. Ma Bugo non ci pensa proprio a rientrare on stage, il pezzo viene squalificato dalla gara generando views come se non ci fosse un domani, gif, meme e persino un videogame.

Poi, Mister Bugatti prende il volo: Nei momenti così uno come lui cavalca l’onda e diventa giudice al Festival di Castrocaro (dove sei più unico che raro, cit.), partecipa al doc Porto Rubino di Renzo Rubino, lo vediamo come prezzemolino formato tv. Quasi quasi dovrebbe ringraziare Morgan per l’eco mediatica regalata, lui che ce l’ha portato dentro (semi cit.). Chi avrebbe mai detto che l’indie lombardo della primissima ora, dopo una manciata di dischi (dal pop al garage rock passando per l’elettronica), un bel po’ di live sparsi in giro per l’Italia, presenza (quasi) fissa su Mtv, una vita girovaga passata pure per New Delhi, sarebbe diventato un super vip lanciato dalla kermesse della Città dei Fiori? Del resto Bisogna fare quello che conviene. E lui, anche se C’è crisi, che fa? Si ripresenta al Festival, edizione 2021. Tutto ok, se non fosse che tenta la partecipazione all’evento pure l’(ex) amico Morgan con ben cinque brani. Amadeus sceglie, però, di dare fiducia a Bugo e alla sua E invece sì.

Ovviamente Morgan non se ne è stato con le mani in mano: ha dato vita a una polemica che gli è costata l’espulsione dalla giuria di Sanremo Giovani. E su ClubHouse si sfoga e giudica i pezzi in gara da grande escluso. A questo punto va spezzata una lancia in favore di Marco Castoldi, che ha pubblicato su Instagram le canzoni scartate. Tutte interessanti, ma una in particolare, Foto nella mailbox, è davvero tale. E poi volete mettere vedere i due rivali fronteggiarsi l’uno contro l’altro sul luogo che, solo un anno prima, ha sancito la fine di un’amicizia? (Forse) Morgan un posto nel cast, al di là dei pensieri squisitamente televisivi, se lo sarebbe meritato. Anche perché, la presenza di alcuni artisti, in questa edizione, ha davvero il sapore del riempitivo. Per quel che riguarda il pezzo sanremese di Bugo (che il suo antagonista crede sia lo stesso presentato quando il direttore artistico era Claudio Baglioni), un po’ Beatles e un po’ anni ‘80, con un mood un tantino buttato lì, alla Vasco, non brilla per voce e intonazione. Anche se Bugatti ce la mette tutta, il physique du rôle non è esattamente da rocker, ecco. Potrebbe piacere molto alle radio, ma dal vivo lascia perplessi. Il tutto si può parafrasare il titolo di un suo pezzo: Vado ma non so.