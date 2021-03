Il Paradiso delle Signore 5 Il Mantovano fa del male a Ludovica?

Marcello cerca sempre di tenere fuori Armando dalle brutte storie. Evidentemente non è possibile. Nella puntata 99 della stagione 5 racconta a Ferraris che Ludovica è minacciata da Sergio Castrese. È una faccenda delicata, ma Armando convince il ragazzo a dirgli tutto. Dopo gli investimenti sbagliati a seguito della morte del padre Ludovica è senza una lira. I pochi risparmi sono in Svizzera. Ludovica conosce il mondo: perché si è rivolta proprio a Barbieri? Armando lo mette in guardia. È una situazione pericolosa. Marcello lo sa bene. L’ultima volta che è sceso in campo per difendere una donna è finito in carcere. Ne Il Paradiso delle Signore 5 Il Mantovano fa del male a Ludovica? La Brancia gli fa un torto nel prosieguo dell’episodio. Il Paradiso delle Signore 5 come si vendica il Mantovano con Ludovica?

Ludovica va a Villa Guarnieri di tutta fretta per togliersi un peso. Ha intenzione di parlare con Adelaide, sorpresa dalla visita. “La verità è che non posso partecipare alla cena di stasera” dice poi, cambiando improvvisamente idea ripensando al consiglio di Barbieri del giorno prima. Non le racconta nulla del Mantovano. Si inventa di non riuscire a sopportare lo sguardo di Gabriella. Adelaide non accetta le spiegazioni di Ludovica. È certa che l’arguzia della Brancia sarà in grado di sopportare le idee di una ex commessa. Umberto, invece, non potrà esserci per un impegno di lavoro.

Il Paradiso delle Signore 5 come si vendica il Mantovano con Ludovica?

Ludovica chiama Cosimo da una cabina del telefono per sapere cosa portare quella sera a cena. Sale in macchina e trova il Mantovano. È lì per parlare di affari. Sergio Castrese cosa vuole da lei? Ludovica è sicura di non dovergli più niente. Non sa cosa debba fare per essere lasciata in pace. Sergio pensa che si sono appena conosciuti: già lo lascia? Le chiede un favore: accompagnarlo da un industriale e dire che è affidabile. Le dà appuntamento e la intima a presentarsi perché Milano è una città piccola, molto di più di quello che sembra.

continua a leggere dopo la pubblicità

Ludovica va al posto pattuito all’orario stabilito ma incontrare un conoscente di suo padre la fa scappare. Di certo la vendetta del Mantovano è vicina. Ne Il Paradiso delle Signore 5 come si vendica il Mantovano con Ludovica?

ATTENZIONE SPOILER: non continuare a leggere se non vuoi sapere cosa succede nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 5.

Il Paradiso Delle Signore 5 Ludovica Brancia Di Montalto Interpretata Da Giulia Arena Qui Nella Puntata 99 Con Il Mantovano Credits Rai

Nella puntata 100 della stagione 5 il Mantovano si presenta a Casa Barbieri/Ferraris senza essere invitato e aggredisce Ludovica. I guai per la Brancia non finiscono qua come scopriamo dalle anticipazioni.