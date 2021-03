Gilc Impianti Civili Conduzione e gestione di patrimoni immobiliari ed enti pubblici/privati.

Spread the love











GI.L.C. IMPIANTI

La nostra esperienza al tuo servizio

Da oltre 20 anni GI.L.C. Impianti S.R.L. è presente nel settore impianti tecnologici, facility management, e si è affermata in tali settori, in ambito di progettazione, realizzazione, installazione, gestione, conduzione e manutenzione di impianti tecnologici (trasformazione e distribuzione dell’ energia, impianti elettrici, impianti meccanici, impianti idraulici riscaldamento condizionamento e refrigerazione, impianti rete dati, cablaggi strutturato telefonici e speciali, impianti antincendio, opere edili). .

Settore elettrico

Settore elettrico Facility management

Facility management Settore meccanico

Settore meccanico Settore edile

Trasmissione dati

Trasmissione dati Settore antincendio

Settore antincendio Progettazione impianti

Progettazione impianti Gestione impianti

Da oltre 20 anni GI.L.C. Impianti S.R.L. è presente nel settore impianti tecnologici, facility management, e si è affermata in tali settori, in ambito di progettazione, realizzazione, installazione, gestione, conduzione e manutenzione di impianti tecnologici (trasformazione e distribuzione dell’ energia, impianti elettrici, impianti meccanici, impianti idraulici riscaldamento condizionamento e refrigerazione, impianti rete dati, cablaggi strutturato telefonici e speciali, impianti antincendio, opere edili). Conduzione e gestione di patrimoni immobiliari ed enti pubblici/privati.

Opere straordinarie di riqualificazione di aree uffici/industriali Per facility management si intende principalmente tutto ciò che afferisce alla gestione di edifici unitamente ai loro impianti e servizi connessi, quali, ad esempio, gli impianti elettrici e termoidraulici, gli impianti di illuminazione, di condizionamento, ma anche i servizi di pulizia, ristorazione aziendale, portineria, giardinaggio, flotta aziendale, vigilanza, ecc. Realizzazione‐manutenzione impianti di condizionamento in ambito industriale terziario e residenziale Realizzazione‐manutenzione impianti termoidraulici Conduzione impianti di riscaldamento e di condizionamento presso stabili pubblici Realizzazione‐manutenzione impianti di condizionamento in ambito industriale terziario e residenziale Realizzazione‐manutenzione impianti termoidraulici Conduzione impianti di riscaldamento e di condizionamento presso stabili pubblici

Mi piace: Mi piace Caricamento...