La seconda serata del Festival di Sanremo ci ha fatto scoprire un lato davvero inedito di Elodie che si è calata con grande successo nella duplice veste di conduttrice e performer.

Elodie ci ha anche deliziato con una sfilza di outfit davvero stupefacenti che hanno incantato il web.

Dopo avervi rivelato il costo degli orecchini di Bulgari indossati dalla cantante, possiamo ora informarvi il presunto prezzo della sua collana, sempre firmata Bulgari, indossata durante uno dei suoi interventi.

Ebbene, secondo una ricerca fatta da un utente di Twitter, il monile che Elodie portava al collo al Festival di Sanremo dovrebbe costare circa 300.000€… e, no. Non c’è uno zero di troppo, perché il prezzo in dollari è stimato attorno ai $394.616.

Secondo altri utenti la cifra potrebbe essere inferiore, ma quel che è certo è che l’oggetto dovrebbe avere un valore superiore ai 100.000€.