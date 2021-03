È nato il New European Bauhaus: sostenibile e inclusivo

«Voglio che NextGenerationEU dia il via a un’ondata di rinnovamento europeo e renda la nostra Unione leader nell’economia circolare. Ma questo non è solo un progetto ambientale o economico: deve essere un nuovo progetto culturale per l’Europa», ha dichiarato Ursula Von

der Leyen richiamando l’attenzione di designer, artisti, scienziati, architetti e cittadini. Nasce così il New European Bauhaus, per dimostrare che stile e sostenibilità vanno di pari passo. Si ispira allo storico Bauhaus fondato nel 1919 dall’architetto Walter Gropius a Weimar in Germania, che fu un punto di riferimento per tutti i movimenti d’innovazione nel campo del design e dell’architettura, e influenzò profondamente la produzione culturale in tutto il mondo combinando design e praticità.

Con il Nuovo Bauhaus europeo si vuole collegare il Green Deal europeo ai nostri spazi di vita, per ripensare un modo di vivere che sia attraente e innovativo. E combini design, sostenibilità, e accessibilità a tutti, anche sotto il profilo economico. Per contribuire alla soluzione dei problemi abitativi, esaltando il valore della semplicità, della funzionalità e della circolarità dei materiali. Con un’architettura che adotti forme e principi di costruzione quasi naturali. E l’industria edile che dovrà optare per materiali naturali come il legno o il bambù.

I progetti potranno approfittare anche dell’altro megatrend di questo secolo: la digitalizzazione. Perchè sta cambiando sempre più il modo in cui si vivono le case e le città e il digitale può aiutare, in fase di progettazione, a migliorare l’efficienza delle risorse, la riutilizzabilità e l’impatto sull’ambiente.

Un movimento quindi creativo per una vita moderna in armonia con la natura e in sincronia con la tecnologia. Un invito a cambiare prospettiva e a considerare le nostre sfide verdi e digitali come un’opportunità per trasformare in meglio le nostre vite.

Da luglio inizierà una fase con la messa a punto e attuazione di nuovi progetti pilota con inviti a presentare le proposte. Questa estate saranno assegnati dei premi speciali agli esempi eccellenti che stanno già combinando sostenibilità, qualità dell’esperienza e inclusione. Si tratterà poi di creare reti e condividere le conoscenze per individuare le soluzioni e i prototipi replicabili, mettendoli a disposizione delle città, degli architetti e progettisti. Successivamente sarà posto l’accento sull’ampliamento delle idee e delle azioni emerse e sul raggiungimento di un pubblico più vasto in Europa e nel mondo, sostenendo l’emergere di mercati guida.