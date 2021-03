come-sta-andando-la-campagna-vaccinale-in-italia-e-nel-mondo

Abbiamo costruito una mappa della copertura del vaccino contro il Sars-Cov-2 aggiornata ogni giorno

Con le prime dosi di vaccino somministrate al personale sanitario, è iniziata ormai da qualche mese quella che molti hanno salutato come la più grande campagna vaccinale della storia. Del resto c’è un paese, anzi a ben guardare un intero pianeta, da immunizzare contro il virus Sars-Cov-2. Wired ha deciso di raccontare questo percorso con una mappa, costantemente aggiornata, che mostra i progressi nella stima della copertura vaccinale contro il nuovo coronavirus:

La mappa vira dall’arancione all’azzurro a mano a male che aumenta la copertura prevista stimata. Il cambio di colore avviene quando si raggiunge una copertura del 65%. Una cifra scelta considerando che secondo l’Oms l’immunità di gregge potrebbe innescarsi con una copertura compresa tra il 60 ed il 70%. Cliccando su un paese, viene mostrata la copertura. Si tratta di una stima, calcolata sul numero di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino (nel caso in cui siano necessarie due dosi) rispetto alla popolazione. Ricordiamo però che, per una protezione efficace, sono al momento consigliate entrambe le dosi di un vaccino (a parte quello Johnson & Johnson, che richiede una sola dose e che è stato da poco approvato negli Usa).

I dati arrivano da Our World in Data, che raccoglie e pubblica i dati con licenza Cc By 4.0 all’interno del progetto Coronavirus Pandemic (Covid-19) grazie al lavoro di Max Roser, Hannah Ritchie, Esteban Ortiz-Ospina e Joe Hasell. Dobbiamo ringraziare loro e gestori del portale per aver modificato le modalità di pubblicazione dei dati appositamente per Wired, permettendo di costruire una mappa che si aggiorna in automatico.

La mappa mostra la percentuale stimata di persone sottoposta a vaccinazione, senza distinguere tra i tipi di vaccino somministrati. L’aggiornamento avviene in automatico ogni giorno intorno alle 22:00. A mano a mano che sarà aggiornato il database di Our World in Data, la mappa si colorerà, dando conto dell’aumento delle coperture vaccinali.

Qui sotto invece trovate l’andamento della campagna vaccinale italiana divisa per prime e seconde dosi. La linea blu rappresenta le prime dosi di vaccino somministrate, quella rossa le seconde, mentre le barre grigie indicano il totale delle dosi inoculate su base giornaliera (la semplice somma del numero di prime e seconde dosi eseguite). Come si nota facilmente, le due linee hanno sostanzialmente il medesimo andamento, con uno scostamento temporale di tre settimane.

Infine, trovate la percentuale di dosi di vaccino inoculate sul totale di quelle consegnate. Il filtro nella parte bassa consente di selezionare una singola regione. Come si vede, l’utilizzo delle fiale AstraZeneca è molto più basso rispetto a quello degli altri due prodotti.