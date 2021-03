Bomba scandalo Tangenti all’Atm, Da Milano e resto d’italia tutte aziende miliardarie e accuse per appalti truccati

Spread the love











Tangenti all’Atm, 13 arresti a Milano: due dirigenti accusati per appalti truccati

Al centro delle indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, ci sono otto gare d’appalto che sarebbero state pilotate

MILANO. Per pilotare le gare d’appalto di Atm aveva creato anche una squadra di collaboratori e due società di cui era socio occulto. In carcere è finito il dirigente Paolo Bellini, in azienda da 24 anni, responsabile dell’Unità amministrativa tecnica complessa sugli impianti di segnalamento e automazione delle linee metropolitane 1,2,3 e 5. Gli stessi al centro dell’inchiesta sulle frenate sospette della metropolitana, che tanti incidenti hanno causato negli ultimi anni. Ma anche un altro dipendente, Stefano Crippa. Oltre a undici tra imprenditori e manager, esterni ad Atm, di cui uno agli arresti domiciliari.

Le accuse contestate a vario titolo sono turbativa d’asta, corruzione, peculato, abuso d’ufficio e falso in atto pubblico. Al centro delle indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, ci sono otto gare d’appalto che sarebbero state pilotate, per un importo complessivo di oltre 150 milioni di euro. Bellini avrebbe ricevuto mazzette o promesse di denaro per più di 125 mila euro. Nel registro degli indagati sono finiti in tutto 30 tra manager e dipendenti di colossi come la Siemens Mobility spa, l’Alstom ferroviario spa, la Engineering Informatica spa, la Ceit spa, l, la Ctf Impianti srl, anche loro indagate in base alla legge 231 sulla responsabilità degli enti. Nelle sedi delle 8 società coinvolte sono in corso perquisizioni e sequestri, mentre Atm è parte offesa nelle indagini

A gestire il meccanismo scoperto dagli investigatori era Bellini: alle imprese interessate a partecipare alle gare di Atm veniva offerta la sua consulenza sotto forma di fornitura di materiale e informazioni privilegiate – rubate ad Atm – con sopralluoghi riservati e «perfino la supervisione e correzione delle bozze di offerta, sino all’indicazione precisa delle percentuali di ribasso da offrire» all’Azienda di trasporti milanesi per vincere le gare.

In cambio, Bellini pretendeva uno “stipendio”: versamenti di denaro proporzionati all’appalto e cadenzati mensilmente. Ma anche l’impegno delle aziende di coinvolgere in subappalto le società scelte dal dirigente Atm. Che è accusato anche di aver pilotato alcune assunzioni di personale nell’azienda dei trasporti, «favorendo soggetti privi delle necessarie professionalità e competenze, ma legati alle imprese che lo remuneravano illecitamente, quindi inseriti nel gruppo di lavoro alle sue dipendenze, garantendogli così l’assoluta riservatezza nella gestione illecita della fase esecutiva dei lavori».

