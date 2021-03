I bocconcini di maiale in agrodolce con cipolline e indivia belga sono un secondo piatto dai sapori e dalle consistenze interessanti, e a contrasto. Non solo un contrasto sui sapori (il dolce del miele si sposa al gusto leggermente amarognolo dell’indivia belga), ma anche sulle consistenze ci si diverte: le cipolline diventano quasi fondenti, grazie alla lunga cottura, mentre l’indivia rimane croccante.

Il richiamo, anche se lontano, è al maiale in salsa agrodolce, tipico della cucina cinese, ma questa versione semplifica molto i procedimenti e ottiene un risultato leggero e sfizioso. La bellezza di questo piatto è che si prepara tutto in un unica padella, senza sporcare null’altro.

L’arista, che si usa per questa ricetta, è la parte della schiena del maiale. Un’etimologia non confermata ritiene che il nome derivi da “aristos”, che in greco significa migliore, per cui sarebbe la parte migliore del maiale. Caratterizzata da una buona presenza di grasso, è una carne saporita e succulenta.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 15 minuti



Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

600 g Maiale Arista

12 Cipolline borettane

2 cespi Insalata Indivia Belga

2 cucchiai Miele

4 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Pepe

1/2 bicchiere Vino Bianco

Preparazione

Per preparare la ricetta dei bocconcini di maiale in agrodolce con cipolline e indivia belga, cominciate con il tagliare l’arista a cubetti.



Togliete la pellicina alle cipolline, lavate i cespi di indivia belga e tagliateli in 4 parti.

Versate nella padella l’olio e il miele, fate scaldare poi unite le cipolline, lasciate insaporire per 5 minuti.

Aggiungete i bocconcini di arista, mescolate bene e fate cuocere per 10 minuti, poi aggiungete sale e pepe, proseguite la cottura per altri 5 minuti.



Aggiungete il vino e lasciate evaporare.

Quando il vino sarà evaporato, aggiungete l’indivia belga, lasciate cuocere per 3-4 minuti e servite.