Beatrice Valli, aria di primavera: vestitino bianco e cortissimo – FOTO

Beatrice Valli, aria di primavera: vestitino bianco e cortissimo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato uno scatto sul suo profilo di Instagram

L’influencer Beatrice Valli (Getty Images)

Beatrice Valli è stata una dei personaggi più amati del mondo di Uomini e Donne. Lei e Marco Fantini si sono conosciuti lì, innamorati e sono usciti decisi a cominciare la loro vita insieme, e tutto è andato meglio di quanto i fans potessero sperare: ad oggi Beatrice e Marco sono felici, innamorati e genitori. Hanno dimostrato che il vero amore in un programma come questo è possibile trovarlo davvero, e presto convoleranno a nozze.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

Beatrice Valli bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

La proposta di matrimonio è arrivata proprio mentre lei era in attesa della loro ultima bambina ed è durante la quarantena che ha partorito lo scorso anno. Un momento molto complicato che l’ha costretta a vivere questo momento da sola in clinica, ma Marco andava sempre sotto alla finestra della clinica per vederla e per farla sentire meno sola. Non sappiamo quando si sposeranno ma, sicuramente, appena tutta questa situazione si sarà calmata un po’.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi: la giacca unisex al Grande Fratello VIP è tendenza Primavera 2021

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Beatrice Valli (Instagram @vallibeatrice)

Nell’attesa, Beatrice e Marco sono molto attivi su Instagram e pubblicano spesso momenti di vita quotidiana sui loro rispettivi profili. Profili, tra l’altro, seguiti da milioni di persone che ogni giorno li riempiono di affetto.