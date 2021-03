Il banana bread allo zenzero è una delle molte versioni di un dolce, tipo plum cake, tipico della tradizione statunitense, che appare nei libri di ricette a partire dagli anni Trenta. La sua nascita e la sua diffusione capillare le dobbiamo a due fattori: l’avvento del lievito e del bicarbonato in vendita al dettaglio per uso casalingo, e la grande depressione. Si tratta infatti di una ricetta di recupero, perché prevede l’uso delle banane mature, quando cominciano ad annerire nella fruttiera.

Ovviamente le protagoniste di questo dolce sono le banane, che lavorano sia sul gusto, che sul profumo, che sulla consistenza. Il consiglio è di usare le banane proprio quando ci sembrano a un passo dall’essere buttate: si schiacciano più facilmente, sono molto più zuccherine, e soprattutto non potremmo usarle diversamente.

In questa versione, il tipico sapore dolciastro e caramellato della banana al forno viene addolcito dalla nota speziata dello zenzero. Anche qui, come in quasi tutte le ricette dei i banana bread, si aggiunge la frutta secca all’impasto, rendendo questo dolce un energico spuntino sia per la colazione che per la metà della mattinata o per la merenda. In questa versione ci sono le noci.

La ricetta di questo delizioso banana bread è tratta dal libro Mangiare Wow di Elisa Cima e Manuela Bonci.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti



Tempo di cottura: 35 minuti



Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti

4 Banane mature

75 g Farina 00

75 g Farina di grano saraceno

90 g Zucchero Di Canna Grezzo

50 g Olio Di Semi

2 Uova

8 g Lievito per dolci

1/2 cucchiaino Bicarbonato

3 cm Zenzero

30 g Noci

Sale

semi misti

1 Limone il succo

Preparazione

Per preparare la ricetta del banana bread allo zenzero, cominciate col tagliare le banane a fettine, mettetele in una ciotola col succo di mezzo limone e riducetele in poltiglia.

Aggiungete lo zucchero e mescolate vigorosamente per avere un composto schiumoso.

Grattugiate lo zenzero, aggiungeteci l’olio e amalgamate il tutto al composto.

Aggiungete le uova, una alla volta, e infine versate le farine addizionate di sale e lievito.

A questo punto incorporate anche i gherigli di noce tritati grossolanamente.

Versate il composto in uno stampo da plum cake precedentemente rivestito di carta forno bagnata e strizzata, e cospargete la superficie con i semi misti. Infornate a 180°C per 35 minuti.