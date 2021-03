anticipazioni-il-paradiso-delle-signore-5-5-marzo-2021:-puntata-100

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5 marzo 2021

Il Paradiso Delle Signore 5 Marcello Barbieri Interpretato Da Pietro Masotti Qui Nella Puntata 91 Al Circolo Credits Rai

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 100 trama

Marcello è sempre disponibile con Ludovica. Dopo essersi accorti di navigare entrambi in cattive acque per via del Mantovano, Barbieri e la Brancia stringono un sodalizio sempre più forte. Il ragazzo è preoccupato per l’incolumità della giovane. Così chiede ad Armando se possano ospitarla a Casa Ferraris. Il capo magazziniere è d’accordo. Ciononostante pone un paletto: chiede alla quasi-sposa di Riccardo di non avvicinarsi troppo a Marcello. Teme che lei possa farlo soffrire. Del resto ha una certa nomea dai suoi precedenti misfatti…

Agnese sta cercando di fare buon viso a cattivo gioco. Da quando Giuseppe è tornato in città i momenti con Armando sono sempre più rari. È sempre stata una donna di fede e non ha intenzione di fare un passo indietro ora. La donna confessa a Don Saverio che il suo cuore batte ancora per Ferraris. Il parroco la sprona a riavvicinarsi a suo marito perché è la cosa giusta da fare agli occhi di Dio.

Nel frattempo il servizio fotografico al Paradiso che ruota intorno alla promozione dell’abito “british” di Gabriella va a gonfie vele. Il successo è da attribuire anche ai suoi protagonisti speciali.

Intanto il Mantovano torna alla carica e si introduce di nascosto a Casa Ferraris. Ludovica è vittima di un’aggressione da parte del malvivente. Cosa succede alla Brancia?